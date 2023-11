BN: Conoce los requisitos para solicitar préstamo MultiRed

Con tasas y plazos llamativos

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos, el Banco de la Nación (BN) ofrece a los empleados y pensionistas del sector público el préstamo MultiRed con tasas atractivas, según la información proporcionada en su portal oficial.

Entre los requisitos necesarios para solicitar y obtener este préstamo del Banco de la Nación, se destacan los siguientes:

– Contar con una tarjeta de débito MultiRed.

– Presentar el documento de identidad original (DNI) o, en el caso de extranjeros, el carné de extranjería en su versión original y copia.

– Disponer del documento original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con una antigüedad máxima de cuatro meses.

– En el caso de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS con fecha de ingreso laboral a partir del 10 de marzo de 2021, deben demostrar una antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando además su último contrato original y/o adenda(s), o copia(s) fedateada(s) de los mismos.

– Para los colaboradores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10 de marzo de 2021, no se exigirá el requisito mencionado anteriormente.

– Además, es necesario contar con una calificación de “normal, no definida o no reportado” en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).

Beneficios

Dentro de los beneficios que ofrece este producto financiero se incluyen:

– Opción de renovar el préstamo con el pago del 5 % del capital del crédito vigente.

– Facilidad para realizar el pago de las cuotas mensuales de manera automática desde la cuenta de ahorros.

– Posibilidad de solicitar un periodo de gracia, sin amortización ni pago de intereses, durante los meses de abril y diciembre.

– Disponibilidad de obtener el préstamo sin la necesidad de presentar aval, sujeto a evaluación crediticia.

Adicionalmente, se puede obtener más información sobre el préstamo sin aval para trabajadores bajo el régimen CAS y nombrados a través del siguiente enlace.

Características

Entre las características destacadas de este producto financiero se incluyen:

– Se trata de un préstamo de libre disponibilidad.

– Los trabajadores o pensionistas del sector público que reciben sus ingresos mensuales a través del Banco de la Nación pueden solicitar este préstamo en cualquier momento.

– Es posible solicitar un crédito de hasta 99,999 soles, sujeto a evaluación crediticia. Para obtener información detallada sobre plazos y montos, se puede consultar este enlace.

– Se ofrece la posibilidad de acceder a plazos de hasta 60 meses, dependiendo de la evaluación crediticia.

– Durante la vigencia de la campaña, que abarca desde el 21 de julio de 2023 hasta el 18 de septiembre del mismo año, se puede obtener una tasa de interés efectiva anual (TEA) promocional del 10%. Se puede obtener más información sobre esta oferta en este enlace.

– Además, se ofrece una TEA regular desde 14.49%. Para obtener detalles sobre tasas y comisiones, los interesados pueden consultar más información en este enlace.

Servicios y canales

Entre los canales de atención presencial se encuentran:

– Agencias ubicadas en Lima Metropolitana (ver detalles aquí).

– Agencias en provincias (ver detalles aquí).

Para atender las renovaciones y préstamos sin aval de manera no presencial, se dispone de los siguientes canales:

– Banca móvil APP y banca por internet a través de MultiRed virtual (exclusivamente para renovaciones de créditos MultiRed sin aval).

– Contact Center del Banco de la Nación.

Para consultas relacionadas con este asunto, se pueden realizar a través de:

– Línea gratuita 0800-1-0700.

– Correo electrónico: [email protected].

– WhatsApp: 942896863.