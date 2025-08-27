‘Porky’ quiere que MTC se haga cargo de sus trenes

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recibió el nuevo lote de trenes de Caltrain para el proyecto ferroviario tren Lima-Chosica. Durante la ceremonia, el burgomaestre anunció que las maquinarias serán usadas como atractivo turístico.

Asimismo, López Aliaga anunció que cederá el uso y usufructo del tren al Ministerio de Transportes y Comunicación para acelerar el destrabe del proyecto ferroviario. En ese sentido, señaló que ha enviado una carta en la que advierte que el acuerdo quedará sin efecto en caso de que no se habilite el proyecto en el corto plazo. «A partir de hoy día, la pelota está en su cancha», dijo el alcalde, quien estuvo acompañado del teniente alcalde, Renzo Reggiardo, y la congresista Norma Yarrow.

El burgomaestre aseguró que la transferencia no significa una donación al MTC, sino una cesión temporal. Además, señaló que se requiere invertir cerca de US$ 2 millones para implementar medidas de seguridad en el trayecto. El nuevo cargamento ferroviario comprende 47 coches, 8 locomotoras y 4 contenedores de repuestos.