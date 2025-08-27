¡Fonavi: estos son los 73,739 beneficiarios de reintegro 4!

PRIMICIA DE PRIMICIAS. SE FIRMÓ RESOLUCIÓN PARA PAGO DE MAÑANA Y ESTOS COBRAN

Ayer martes 26 de agosto, la Comisión Ad Hoc del Fonavi sesionó de manera extraordinaria para ver como único punto de agenda la aprobación y firma de la resolución administrativa N° 490- 2025 /CAH que habilita a partir mañana jueves 28 de agosto el pago del cuarto reintegro a 73.739 beneficiarios.

Asimismo, EN EXCLUSIVA SOLO PARA EL MEN, desde la Comisión Ad Hoc detallaron el cronograma de hitos por el que pasará el Reintegro 4 hasta pagarse.

EL MARTES 26 de agosto la Comisión Ad Hoc tuvo sesión extraordinaria, en la cual aprobaron la Resolución Administrativa para viabilizar estos pagos

HOY MIÉRCOLES 27, sale la publicación de la resolución administrativa en el diario oficial “El Peruano”

EN EL TRANSCURSO DE ESE MISMO 27 DE AGOSTO, se habilitará la OPCIÓN DE CONSULTA DEL REINTEGRO 4 para todos los beneficiarios en la página oficial de la Secretaría Técnica SIFONAVI

ASÍ, EL MISMO JUEVES 28 DE AGOSTO se dará inicio a dicho pago. Es decir, que los más de 73 mil fonavistas ya podrán asistir a las oficinas del Banco de la Nación a recibir sus desembolsos.

¿QUIÉNES COBRAN ESTA VEZ?

Fuente directas de la comisión ad hoc nos detallaron que de los 73, 739 beneficiarios, 72, 748 corresponden al territorio nacional (61, 555 vivos y 11, 193 fallecidos) además de 991 ex aportantes registrados en el extranjero, el desembolso para este cuarto reintegro son 255 millones, 055 mil 274.54 soles (S/ 255, 055,274.54)

Cabe mencionar que a partir de hoy miércoles 27 de agosto se podrá consultar en la página web de la secretaría técnica SIFONAVI si eres parte del Reintegro 4 del Fonavi, en el marco de las devoluciones del extinto Fondo Nacional de Vivienda, a los que miles de trabajadores aportaron en la década de los 80 y 90. ¡Ahora sí, arranca todo!

