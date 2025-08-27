Acribillan a sujeto en juguería de Campoy

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el interior de una jugueria ubicada en el mercado Túpac, en la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. La víctima fue identificada como Francesco Tapia Minaya, de 37 años, según reveló la PNP.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento del ataque. En las imágenes se ve a la víctima comiendo y acompañado de un amigo. Posteriormente, un hombre encapuchado y con un casco en la mano ingresa a la juguería Estación Fruta y le dispara en cuatro oportunidades.

Un hecho que ha llamado la atención de las autoridades es que su acompañante no socorre a la víctima tras el brutal ataque. En las cámaras de vigilancia se ve al hombre correr hacia exterior del local, pararse unos segundos en la vereda, ver a los lados y caminar para alejarse de la escena del crimen. De acuerdo con la PNP, por la modalidad del asesinato, se trataría de un presunto ajuste de cuentas. No obstante, indicaron que las investigaciones determinarán el móvil del crimen.