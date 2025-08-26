“Porky” almacena su segundo lote de trenes

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó el segundo lote de trenes donados para Lima-Chosica por la empresa estadounidense Caltrain.

En conferencia de prensa, el burgomaestre señaló que este nuevo lote incluye 47 coches, ocho locomotoras y cuatro contenedores con los repuestos necesarios. López Aliaga recalcó que estos trenes serán almacenados en una zona ubicada en el Parque de la Muralla, en el Centro de Lima.

“El almacenaje lo hacemos en un área municipal en el Parque de la Muralla. Hemos habilitado una zona de almacenaje que, inclusive, va a ser una zona turística durante un tiempo. Toda la población de Lima puede ir a verlos, subir y disfrutar la calidad de cómo se vive en otros países “, indicó.

Además, reiteró la necesidad de hacer una mesa técnica e impulsar pronto la construcción de las estaciones. “En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el premier, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier, para hacer una mesa sin políticos. Técnicos de la Municipalidad de Lima y técnicos del MTC, Colegio de Ingenieros, una mesa estrictamente técnica”, manifestó.