Por cegatón me enamoré de una chica feita

CARLOS (25).- VENTANILLA.- Doctor Rosaflor, tengo un problema y necesito urgente su consejo, porque estoy por tomar una decisión que de repente no es la adecuada. Desde joven he tenido miopía y por falta de dinero de mis padres tuve que adaptarme a vivir así, viendo las cosas a medias y en tinieblas. La imaginación compensaba ese problema y la pasaba bien, tanto que en una fiesta tomé unas chelas más y de pronto vi a una hermosa chica, con buenas curvas y alegre. Bailamos hasta cansarnos y al final cuando ya se iba, le pedí su teléfono y dirección. Además la invité al cine. Me aceptó y la llevé al cine, donde la agarré de la mano y la besé. Ella me correspondió y todo fue bonito. Todo estaba oscuro, así que mi imaginación me hacía ver a mi hermosa chica. Han pasado 6 meses y todo estaba bonito, hasta que se me ocurrió comprarme unos lentes de contacto con la gratificación que me dieron en mi trabajo. Oh, grande fue mi sorpresa al verla. Es feita, aunque sus curvas si son reales, pero estoy medio desanimado y no sé qué hacer.

CONSEJO

Mira Carlos, me apena que te sientas decepcionado de tu chica. Lo que debes hacer es valorar el amor que tiene ella por ti. Si en todo el tiempo que estabas sin lentes la pasaste bien y ella tiene buenos sentimientos y valores como mujer, el físico no importa. Lo que es más, con los años el físico va deteriorándose y lo que queda es el cariño. Además también tienes que mirarte al espejo y darte cuenta que tienes seguro algunos defectos. Vive el amor tranquilo.

Doctora Rosa Flor

