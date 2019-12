No es mentira que todo empieza por casa. Claramente los niños que son educados con hábitos saludables y que tienen mucho más interés en su cuidado personal, aplicarán en el futuro todo lo que han aprendido.

En esta oportunidad, te daremos 10 buenos hábitos para la salud de los niños. Esperamos que los incluyas en la educación de tu hijo y que tú mismo llegues a aplicarlos.

Enseñales a cuidar su salud

Hay una etapa en la que los niños son una esponja, quieren experimentar todo lo que ven y lo que suelen hacer es llevárselo todo a la boca. Eso sucede cuando son bien pequeños. No obstante, explicarles lo sucio que puede estar el suelo, no sobra. Tampoco vayas a ser tan estricto, déjalo que juegue con la arena eso hace parte de ser niño.

Higiene dental

La higiene bucal es uno de los hábitos saludables que debes inculcarle a tus niños. Como mínimo, debes enseñarle que se lave los dientes dos veces al día. Explícale, sin regañarlo, cómo es todo el proceso, el movimiento del cepillo, el uso de la seda dental. Haz que mantenga la calma y no quiera salir a jugar antes de usar la crema dental. Llévalo periódicamente al dentista y explícale su trabajo.

Artículos de uso personal

Explícale a tus hijos que cepillos de dientes, peines, sombreros, ropa interior son de su uso exclusivo; quizá no le guste tener la gripe de su amigo o los piojos del vecino. Eso debe quedar claro, pero te lo aseguramos no es tarea fácil, los niños son niños.

A dormir temprano

Dormir la cantidad adecuada de horas genera en los niños suficientes energías para el día siguiente. No querrás que tu hijo se duerma en clase solo por trasnochar viendo una serie de televisión. Es cuestión de costumbre, cuando tú dices: Vamos a dormir ya, es ya.

Alimentación saludable

Si por salir del paso eres tú quién empaca papás fritas, gaseosas y dulces en su lonchera, no pretendas que tu hijo por iniciativa propia quiera comer frutas o ensaladas. Debes ser cuidadoso con lo que comes tú, y lo que le das a tus hijos, explícale las propiedades y permítele ciertos gustos, pero marca horarios y hazlos cumplir. Y que coma despacio es otra enseñanza que puedes incluir.

Lavado de manos

Si no fuera importante, la Organización Mundial de la Salud no habría declarado el 15 de octubre como Día Mundial del Lavado de Manos. Esta práctica tan simple reduce considerablemente los riesgos de contraer enfermedades, mucho más en los niños que no tienen pudor con lo que encuentran en la calle, o la tierra con la que juegan en el parque. Así que al principio le dirás: “A lavarse las manos”, luego él irá solo, te lo aseguramos.

Limpieza de la habitación

Los niños deben aprender a ser ordenados y mantener limpia su habitación. Si de pequeño lo acostumbras, de grande seguirán haciendo.

Hacer ejercicio

A los niños por lo general les encanta jugar. Sin embargo, con el auge de la tecnología muchos se quedan pegados a sus pantallas para vivir la vida del videojuego, y cometes un grave error si evitas una salida al parque a jugar con él y le facilitas el computador o tu celular para que esté quieto. El ejercicio es vital en la salud de los niños y a ti no te iría mal, diviértete con tu hijo.

Hablar de sexo

Evítate dolores de cabeza en el futuro. Habla claro con tus hijos, cuando consideres que tienen la edad, tampoco puedes invadirlos de información que quizá no entienden. Es fácil explícales cuáles son las partes de su cuerpo, de los cuidados con los extraños, de cómo nació y todas esas dudas sobre el sexo que en cualquier momento surgirán. Sé sincero, no hables en clave.

Reciclar y respetar el medio ambiente

No queremos niños perfectos, pero sí saludables, así que con estos 10 buenos hábitos para la salud de los niños, los riesgos de enfermedades se disminuirán notablemente. Vamos a practicar los primeros cinco desde hoy; mañana seguimos con los otros hábitos saludables. ¿Qué te parece?