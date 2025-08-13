Perú refuerza presencia militar por tensión diplomática con Colombia

Soldados del Ejército del Perú realizaron un patrullaje a pie por las principales calles del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería.

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas en la zona de frontera con Colombia, las autoridades peruanas han reforzado las medidas de seguridad en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto. Y es que aproximadamente 20 soldados del Ejército Peruano (EP) iniciaron la noche del martes un patrullaje a pie. Por las principales calles de la mencionada jurisdicción, partiendo desde el puerto local.

El despliegue, realizado en formación y con armamento completo, se activó inmediatamente después del cierre habitual de la frontera. Establecido entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. En la zona donde convergen las tres ciudades amazónicas de Santa Rosa de Loreto (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Durante la jornada también se observó la presencia de la Marina de Guerra del Perú patrullando el río Amazonas, especialmente en la zona de la isla Chinería.

Luego de que el precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, colocara una bandera de su país en dicho territorio nacional. Un acto percibido como una provocación hacia el pueblo peruano. Por otra parte, el número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el puesto de vigilancia fronteriza ha sido duplicado, pasando de 13 a 26 integrantes.

Cabe señalar que, a pesar del ambiente de incertidumbre generado por los recientes acontecimientos, la población de Santa Rosa de Loreto ha recibido de manera positiva el aumento de la presencia militar y policial. Al considerar que ello contribuye a reforzar su seguridad.