Sale primera casa impresa en 3D

El panorama de la construcción mundial ha dado un giro con la llegada de la Lib Earth House Model B, la primera casa impresa en 3D construida principalmente con tierra, sin rastro de cemento, en Japón. Este proyecto, ubicado en Yamaga, prefectura de Kumamoto, representa una ruptura con las prácticas tradicionales del sector, apostando por la innovación tecnológica y el respeto al medioambiente. Con 100 m² de superficie, esta vivienda, según publicó Good News, materializa un concepto que hasta hace poco parecía utópico: edificar hogares modernos y eficientes con materiales naturales, locales y biodegradables.

Tradicionalmente, la impresión 3D en el sector de la vivienda ha dependido del cemento como material estructural principal, un compuesto cuya fabricación es responsable de enormes emisiones de carbono y residuos industriales. La Lib Earth House Model B desafía esta tendencia al reemplazarlo por una mezcla especial de tierra local, cal y fibras naturales. Este avance ha permitido no solo mantener, sino incluso mejorar la resistencia estructural respecto a proyectos previos que aún empleaban cemento, incrementándose en aproximadamente cinco veces en comparación con el modelo anterior de la propia empresa, sin sacrificar la calidad ni la seguridad de la edificación.

