Iván Yovera: “Colombia se está quedando sin río por eso quieren nuestro territorio”

«La desesperación es que de aquí al 2030 no tengan acceso al río y no van a tener cómo navegar en esa parte», dice el último alcalde de centro poblado Santa Rosa de Loreto.

Isla Santa Rosa ha conseguido, por las polémicas declaraciones del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, la atención de todos los peruanos. Un territorio recóndito, que acaba de convertirse en distrito, mejorando su categoría —un verdadero triunfo, ocurrido el 3 de julio de 2025— tras haber sido Centro Poblado desde el año 2006. En ese entonces, gracias a la lucha de 23 comunidades, se logró la partida de nacimiento de la hoy reclamada isla Santa Rosa.

Si bien el nombre surgió en la década de 1970, cuando un brazo del Amazonas creó un canal al lado de la isla Chinería (isla peruana según el tratado limítrofe de Salomón Lozano, 1922), actualmente se trata de un conglomerado y ya no existe ninguna separación, detalle importante para efectos de lo que pretende el presidente colombiano.

El hecho es que, en el año 2006, el centro poblado sentó las bases de su crecimiento y creó el plan de ordenamiento catastral de la localidad contando con una partida económica compuesta por dos montos.

Unos 5,000 soles por la parte provincial y 2,500 soles por la distrital. Un total de 7,500 soles, de los cuales 780 cobraba como incentivo el alcalde, para la administración general, sostenimiento y funcionamiento de ese territorio ocupado por 3,000 habitantes.

Así las cosas, comenta Iván Yovera, “en isla Santa Rosa se ha conseguido, en los últimos años, un Banco de la Nación, suministrar energía las 24 horas, una planta de agua central y la construcción de un colegio con educación inicial, primaria y secundaria. Además, hay una losa deportiva y telefonía móvil para todos”.

Ahora que son distrito y si se supera el impasse con Colombia, el presupuesto será mayor. Aunque aún se debe designar un comité transitorio para la representatividad, de lo contrario se quedarán con el encargado —sin potestad para gestionar— que ha nombrado la municipalidad provincial, hasta las próximas elecciones.