Fenómeno impactará varias regiones con frío intenso y mucha lluvia

El Senamhi emitió una alerta naranja por el decimonoveno friaje del año, que afectará hasta 12 regiones del país.

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por el decimonoveno friaje del año. Golpeará varias regiones del país, con fuertes lluvias, incremento de la velocidad del viento y un marcado descenso de temperaturas.

En un comunicado, el ente estatal detalló que la advertencia por este fenómeno está activa desde este miércoles hasta el próximo viernes, 15 de agosto, a las 23:59 horas. La alerta está prevista para las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Lee también:

“Durante este evento, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h y cobertura nubosa durante el día. Asimismo, se espera el descenso de temperaturas diurnas que oscilarán entre 21°C y 28°C. Por otro lado, las nocturnas con valores cercanos a los 19°C, principalmente en regiones de la selva sur, como Madre de Dios y sectores de Puno y Cusco”, sentenció.

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente proveniente de la Antártida. Origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó