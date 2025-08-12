Cancillería rechaza bandera colombiana en Chinería

El Gobierno del Perú expresó su preocupación por la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, provincia de Ramón Castilla, región Loreto, la cual constituye territorio soberano peruano.

A través del Comunicado Oficial 033-25, difundido ayer, el Ejecutivo señaló que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Asimismo, el pronunciamiento advirtió que “acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

Según información recogida en la zona, una bandera de Colombia de aproximadamente tres metros fue hallada en la ribera del río Amazonas, en la parte final de la isla Chinería, dentro de la jurisdicción peruana conforme a los tratados internacionales vigentes.