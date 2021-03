Pasos para limpiar el celular y evitar el contagio del Covid 19

Las alertas debido a la propagación del Covid-19 en el mundo han obligado a los Estados a tomar medidas preventivas drásticas. Desde no salir de casa, hasta lavarse las manos y desinfectar el hogar, son simples pero importantes las acciones que todos podemos poner en práctica. Ahora bien, ¿también deberíamos limpiar el móvil?

La protección en todos los sentidos es lo mejor para evitar esta pandemia

Este interrogante surge por un motivo muy especial: la mayoría de nosotros solemos tener contacto con su superficie la mayor parte del tiempo. Además, lo acercamos a la cara para atender llamadas, a la boca para enviar grabaciones y hasta dejamos que otros lo utilicen en algún momento.

Si bien hasta el momento no hay informes de casos de contagio por el contacto con este tipo de dispositivos, los científicos creen que, como sucede con otros virus semejantes, es posible que el Covid-19 pueda permanecer en las pantallas de los móviles. Por ello, resulta conveniente limpiarlas.

Recomendaciones para limpiar y desinfectar el móvil

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC), es importante establecer las diferencias entre limpiar y desinfectar. En el proceso de limpieza nos deshacemos de la suciedad y de algunos gérmenes, sin llegar a matar estos últimos. En cambio, la desinfección emplea productos químicos que ayudan a matar los gérmenes de las superficies.

Considerando esto, más allá de remover la suciedad evidente del móvil, debemos procurar desinfectarlos para reducir el riesgo de propagación del coronavirus. Recordemos que es uno de los elementos que más usamos a lo largo del día, y también uno de los que más ignoramos en lo que tiene que ver con la limpieza. ¿Qué podemos hacer?

Limpiar el móvil

El móvil es uno de los elementos que más usamos a lo largo del día. Por ello, como medida preventiva ante la crisis por el Covid-19, es conveniente limpiarlo.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el móvil tiene unas características especiales que requieren cuidado. En su mayoría, cuentan con una cubierta oleófuga – repele los aceites – cuya función es ayudar a mantener limpia la pantalla y evitar que queden marcas como las huellas dactilares.

Leer también [Cuarentena: Aprenda a sacarle provecho a su día]

Dicha capa requiere un trato especial, pues su función es protectora y puede resultar afectada por la aplicación de productos químicos. Sabiendo esto, hemos de evitar el uso de soluciones con lejía o agentes de limpieza convencionales.

Emplear paños suaves

El paño que empleamos para limpiar el móvil debe ser de telas suaves que no desprendan pelusas, como las que suelen dar en las ópticas al momento de comprar lentes nuevos. El uso de estropajos, esponjas o paños muy abrasivos también pueden ocasionar daños e imperfecciones en el dispositivo.

Compañías como Apple y Google han recomendado apagar el teléfono antes de iniciar cualquier proceso de limpieza. Además, para dejarlo completamente limpio, aconsejan humedecer el paño con un poco de agua y jabón. Eso sí, debemos evitar que la humedad entre en las aberturas del móvil.

Usar toallitas desinfectantes para limpiar el móvil

Las toallitas desinfectantes son una buena opción para desinfectar las pantallas de los dispositivos móviles.

Debido a la problemática actual por el brote de coronavirus (Covid-19), Apple actualizó su página web con información relevante sobre cómo desinfectar el móvil. Al respecto, nos dicen que es seguro limpiar el iPhone y sus demás productos con toallitas desinfectantes.

Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70% o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies exteriores del iPhone. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas el iPhone en ningún agente limpiador. – señalan.

Una solución de agua y alcohol

En una publicación para la revista Health, el microbiólogo Charles Gerba da sus propias recomendaciones para limpiar el móvil por estos días. Según el experto, podemos emplear un paño de microfibra que esté ligeramente humedecido con una solución de 60 % de agua y 40 % de alcohol.

Con este preparado también debemos tener precaución, ya que la mezcla no se debe aplicar de manera directa sobre el smartphone porque puede dañarlo. Lo ideal es usar una pequeña esquina del paño para quitar el exceso de líquido.

Lavar las manos frecuentemente

Es importante, enfatizar de nuevo en el hábito de lavarnos las manos varias veces al día. Entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que el lavado habitual de las manos con agua y jabón, o con un desinfectante a base de alcohol, ayuda a inactivar el virus en caso que esté presente en las manos. Esto, por supuesto, complementa la limpieza y desinfección del móvil, cuyo contacto con las manos es bastante frecuente. De hecho, es algo que debemos hacer incluso cuando no hay alertas como la que estamos atravesando.