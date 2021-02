Cuarentena: Aprenda a sacarle provecho a su día

El psicólogo social Jorge Yamamoto reveló que la adversidad que nos plantea la pandemia y el tiempo que vamos a permanecer en cuarentena es una bendición encubierta que debe servirnos para fortalecernos como personas, para fortalecer los valores como familia, como unidad y como país. Así lo dijo para la Agencia de Noticias Andina. Aquí el informe.

Especialista dice que debemos adaptarnos y no estar siempre en actitud de queja

Aseguró que si la gente percibe que no tiene la culpa de este nuevo confinamiento o que es algo injusto, se va a revelar, no acatará las medidas, pero a la vez -dijo- eso determinará que no sea feliz y que probablemente me caiga una multa o que termine infectado con el covid-19.

Mucho antes de las fiestas de fin de año -recordó- epidemiólogos, infectólogos, psicólogos sociales, etc. alertaban que si la situación seguía como se observaba, es decir que la gente se alistaba para asistir a reuniones familiares de fin de año, posteriormente estaríamos lamentándolo y eso es precisamente lo que ha ocurrido.

Leer también [¿Por qué aparecen más variantes del SARS-CoV-2?]

Dijo que, frente a esta realidad, todos deberíamos tomar conciencia de que la culpa no es del Gobierno, sino que ha ocurrido sencillamente porque la gente se relajó.

¿Qué hacer?

Yamamoto, investigador y profesor en el departamento de Psicología de la Universidad Católica, aseguró que en esta pandemia hay que buscar cómo nos adaptamos, cómo nos recurseamos al igual que lo hacen los comedores populares y cómo reducimos los gastos.

“La cuarentena ya la tenemos encima. Habrá un grupo de personas que se adapten, que se recurseen y tiren para adelante, pero habrá otros que renegarán o se deprimirán y que además, aumentará la posibilidad de que sus hijos tengan efectos negativos de corto y largo plazo.

“¿Qué va a pasar con una criatura que solo escucha lamentos? Va a interiorizar eso, no podrá ser crítico, ni reconocer que su papá estaba equivocado y eso puede acarrear emociones negativas y, si hay predisposición entre las familias y en el niño, generará un posible cuadro de ansiedad o depresión“.

SACAR LO MEJOR DE ESTE TIEMPO

Planteó que cada persona desarrolle una estrategia individual o familiar para sacar lo mejor de esta cuarentena. “Estudiar qué podemos hacer, qué ventajas vamos a tener para lograr mejores conversaciones, quizá una hora de ejercicios, y otra para contar historias que sirvan para formar valores en los niños; armar una nueva rutina, porque cuando no se sigue una rutina, se abre una puerta a la ansiedad y a otras cosas negativas”, refirió en ATV Noticias.

Leer también [OMS: mascarillas de tela sirven contra variantes de Covid-19]

Yamamoto dijo que optimismo es acusar recibo de la realidad, ver las dificultades y diseñar una estrategia para enfrentarlas; hay que verlo como un reto que va a fortalecernos como personas y como familia. “Decir que no pasa nada, que vamos a seguir como si nada, es una estupidez. Optimismo es otra cosa y eso es lo que tenemos que fomentar entre la población y dar mensajes realistas con acciones concretas.”

CÓMO ENFRENTAR LA REALIDAD

Respecto a algunos llamados a protestas que se aprecian en las redes sociales, de personas que están inconformes con las nuevas medidas, Yamamoto dijo que cuando hay situaciones de crisis existe un camino saludable que es reconocer las dificultades, aceptar la situación y ver cómo se sale adelante. “Eso genera bienestar y reduce los problemas de salud mental”, refirió.

Lo otro es negar la realidad y eso encadena otro proceso que es responsabilizar a alguien. “No es que yo, o la población tuvo la culpa, sino que es culpa de los congresistas, del presidente, de quien sea, y es allí cuando la persona se cierra. Cuando las personas discuten sobre política o fútbol, vemos que llega un momento en el que la gente se bloquea y entonces la discusión ya no es compartir información, sino se vuelve un diálogo de sordos. La gente se pone terca y más violenta, y eso no ayuda ni a su adaptación ni a su bienestar”, enfatizó.

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA

Reiteró que el bienestar parte de aceptar amablemente los que nos toca vivir. Y nos va a tocar una cuarentena que probablemente no sean 15, 30 o 45 días, entonces, aceptando eso, debemos preguntarnos qué hacer. “Y el recurso ha demostrado que es lo más importante para poder generar una buena estrategia económica que nos permita estar seguros, antes que el deporte, la alimentación o los ejercicios”.

Sostuvo que la estrategia puede ser negra, amarilla, o verde, pero hay que compartirla con la familia. “Hay padres que ocultan la situación económica y cargan con eso. No, hay que compartirla, preguntarnos en familia ¿Vamos a ahorrar o vamos a estar bien? porque eso genera unión familiar”.

También sugirió proponer valores de responsabilidad, de honestidad y de lucha.