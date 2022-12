Padrón de Fonavistas deberá indicar cifras exactas de pagos y deudas

Bustamante dice que esto permitiría que ex aportantes que no pueden demostrar el cumplimiento total de su deuda crediticia , puedan cumplir con ese requisito.

Explicó que estos padro­nes deberán contener la cifra exacta de quiénes pa­garon su deuda y quiénes aún mantienen montos por pagar. “Estos padrones son vitales y facilitará mucho los trámites al momento de elaborar los padrones con los montos a devolver y al mismo tiempo se pueda ha­cerlos descuentos exactos a quienes aún mantienen deuda con el Estado produc­to de un crédito de vivien­da”; agregó.

Fonavistas re­quieren en este momento medidas concretas y una de ellas puede ser esta, en el padrón de fonavistas.

Recordó que hay muchos ex aportan­tes que no cuentan con la documentación con la que demostrarían haber paga­do su deuda, ‘y este procedi­miento de parte del Banco de Materiales recortaría los trámites y aliviaría en parte, la preocupación de muchos fonavistas que hasta el mo­mento no encuentran cómo poder acreditar que salda­ron su deuda”.

“Banco de Materiales debe informar que fonavistas pagaron deuda”, señala Gabriel Bustamante

Mientras tanto, los dos mi­llones de aportantes al desa­parecido fondo de vivienda se encuentran expectantes al fallo del Tribunal Constitu­cional en torno a la deman­da de inconstitucionalidad presentada por el Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF) que busca la derogato­ria de la ley.

