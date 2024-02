Nataniel Sánchez explica su rechazo a ‘Al fondo hay sitio’

Nataniel Sánchez regresó al Perú desde España para hablar sobre su debut como cantante y su decisión de no participar en Al fondo hay sitio

En una entrevista reciente, Nataniel Sánchez compartió que la producción de Al fondo hay sitio la contactó para discutir la posibilidad de que regresara como ‘Fernanda de las Casas‘ en las nuevas temporadas de la serie. Sin embargo, después de una serie de negociaciones infructuosas, la actriz decidió declinar la oferta.

En el podcast La Linares, la artista mencionó que la falta de organización en la producción fue un factor clave en su elección.

“El obstáculo no era la serie en sí, sino las condiciones. La productora tomaba las decisiones de forma unilateral. No tenía libertad para estudiar. Tuvimos una reunión cuando me convocaron para su retorno“, sostuvo Sánchez. “Lo primero que pregunté en la reunión fue sobre las condiciones. No podía volver en las mismas circunstancias“, manifestó.

Nataniel Sánchez compartió que después de ocho años interpretando el mismo personaje, el ritmo de trabajo se volvía agotador para ella. A pesar de esto, reconoce el afecto que la gente aún tiene por su personaje en Al fondo hay sitio. Expresó: “Por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar“.

Nataniel Sánchez se lanza como cantante

Nataniel Sánchez sorprendió al anunciar su debut como cantante con el lanzamiento del tema “Soy yo la que te dice adiós“. Esta nueva propuesta marca un hito significativo en la carrera de la reconocida actriz de Al fondo hay sitio, quien ha mantenido a sus seguidores en expectativa con pistas sobre este proyecto.

Nataniel desea transmitir un mensaje de despedida hacia relaciones tóxicas y poco saludables con su emotiva bachata. Esta colaboración con el sello discográfico Apolo Récords, liderado por Daniel Zenteno Ladrón de Guevara, es el fruto de este trabajo.

“Soy yo la que te dice adiós“, compuesta por Nataniel Sánchez, Daniel de Guevara y Jorge Cuba, fue producida y mezclada en los estudios de Dch Music. La masterización estuvo a cargo de Lewis Picket en Miami, reconocido por su trabajo con artistas internacionales de renombre. Además, la canción cuenta con las colaboraciones de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo.

“Soy yo la que te dice adiós está en Spotify, en YouTube y otras plataformas musicales. ¡Estoy que no puedo más de la emoción!“, dijo la artista en sus redes sociales.

A pesar de residir en España en la actualidad, Nataniel Sánchez regresó al Perú para brindar más detalles sobre este emocionante lanzamiento.

