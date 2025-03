Hombre fue captado desarmanado estructura del Metropolitano

El ciudadano justificó sus acciones mencionando que quería retirar la estructura para viajar más cómodo en la unidad del Metropolitano.

Un hombre fue captado en un video desarmando la estructura interna de un bus del Metropolitano con un destornillador eléctrico. El ciudadano, realizó estas arriesgadas acciones en pleno trayecto y con el vehículo repleto de pasajeros.

Asimismo, en el clip, se observa al hombre, quien viajaba en la parte posterior de la unidad, retirar los pernos de una estructura instalada por seguridad. Cabe señalar que, esta área de los buses del Metropolitano, se encuentra restringida para los pasajeros.

Tras ello, en el video se escucha a un usuario reclamarle al hombre por su actitud, advirtiéndole que estaba poniendo en riesgo la integridad de todos los presentes; sin embargo, el ciudadano ignoró sus palabras y continuó con sus acciones, justificándose en que lo hacía para viajar más cómodo.

“No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. [¿Por qué no tomas taxi?] Porque esto [el bus del Metropolitano] es más rápido. No estoy destruyendo, estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando”, mencionó. Cabe señalar que, el sujeto indicó que el retirar la estructura le permitirá bajar de la unidad con mayor facilidad, puesto a que llevaba entre sus piernas una bolsa de rafia y una mochila negra.