Ricardo Mendoza habla de mujer interesada y Mayra responde

El comediante de Hablando Huevadas relató una anécdota con una saliente que, de tantos restaurantes cercanos, ella insistía en el más caro

Ricardo Mendoza, presentador de Hablando Huevadas, reveló que decidió dejar de salir con una chica después de que ella insistiera en ir a Cala Restaurante & Lounge, un local exclusivo, a pesar de tener otras opciones cercanas. Según compartió el comediante, esta situación le generó incomodidad y optó por terminar la relación.

Aunque no mencionó el nombre de la persona, Ricardo Mendoza señaló que se lo pasaba bien con ella. “Ni siquiera estábamos cerca, si teníamos hambre había como 5 o 6 opciones cerca, buenas, pero quería ir a Cala. Ahí, como que me hizo bulla, no quiero decir que esta persona… “, comentó el actor, quien evitó usar la palabra interesada.

Jorge Luna no se contuvo y expresó: “Yo sí quiero decir, tremenda…“, pero fue interrumpido por su compañero. Este fragmento se emitió en el programa de Magaly Medina, quien especuló que podría referirse a Mayra Goñi, con quien Ricardo Mendoza estuvo saliendo recientemente.

Mayra Goñi respondió de inmediato a través de sus redes sociales. En su historia de Instagram, escribió: “Yo no fui“, acompañado de un emoji de carita riendo.

Por qué Mayra Goñi y Ricardo Mendoza terminaron

Mayra Goñi y Ricardo Mendoza fueron captados juntos en varias ocasiones por las cámaras de Magaly Medina. A pesar de que ella lo negaba constantemente, el humorista finalmente admitió que estaban saliendo. Sin embargo, esta relación fue de corta duración.

“Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él, yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir“, declaró Mayra Goñi cuando le preguntaron sobre su relación con Mendoza, explicando que la distancia fue la razón de la ruptura.

También negó que su relación con Ricardo Mendoza haya terminado después de ser vista en salidas con amigos, donde también estuvo presente su expareja, el cantante Nesty.

“No hay ningún problema ni nada que nos haya molestado. Yo lo quiero mucho, yo sé que él también“, afirmó la cantante. También respondió sobre los covers musicales que Ricardo Mendoza ha estado interpretando y publicando en sus redes sociales, los cuales se especulaba que estaban dirigidos hacia ella.

“Él ha grabado esos covers y ya viene planeando hacer sus covers mucho antes y no creo que tenga algo que ver conmigo y lo felicito porque lo está haciendo súper bien”, sostuvo Mayra Goñi.

