Me gustan las tías

Por: Rosa Flor

JORQUE: Doctora Rosaflor, no sé qué me pasa realmente. Soy una persona normal que logré mi título de profesor a los 22 años y comencé a trabajar hace 4 años en un colegio particular, con tan buena suerte que le caí bien a la directora también jovencita y agraciada. El tema es que con la directora hacemos buena pareja y hay química entre ambos, pero la verdad que esa química es solo como buenos amigos.

Y aunque no lo crea, más me atraen como mujeres, dos profesoras de 40 y 42 años, que tienen un cuerpazo que me vuelven loco. Son más de 16 años mayores que yo, pero sueño con abrazarlas y tener una noche a solas con ellas. No con las dos juntas, sino por separado. Tienen una miradas que incitan a la intimidad. Las dos son casadas y creo que saben que me vuelven loco. No sé qué hacer, por favor aconséjeme.

CONSEJO

Mira Jorge, la atracción hacia las mujeres mayores puede ser un tema físico. Es solo eso, no es amor y eso lo comprenderás cuando realmente encuentres una chica que desate tu amor por ella. Las profesoras a las que miras con deseo, parece que juegan contigo y seguro te coquetean para verte en aprietos. Tranquilo y busca el amor con mujeres menores que tú y que sean solteras.