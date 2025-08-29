Masacre en discoteca de SJL deja varios fallecidos

Triple crimen en el Boulevard de Zárate evidencia el avance del sicariato en Lima.

La violencia no da tregua en Lima. Esta madrugada, el Boulevard de Zárate en San Juan de Lurigancho fue escenario de un nuevo ataque de sicarios que terminó con la vida de tres personas vinculadas a una discoteca. El administrador, el sonidista y el propietario del negocio.

De acuerdo con las primeras informaciones, los criminales aguardaban en las afueras del local nocturno. Cuando las víctimas salieron, fueron emboscadas y ejecutadas a balazos sin darles oportunidad de reaccionar.

Las cámaras de seguridad captaron a tres sujetos rondando en motocicletas. Uno de ellos descendió y disparó contra los tres hombres, mientras sus cómplices lo esperaban para escapar rápidamente del lugar.

La Policía Nacional investiga el caso como un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas comerciales en la zona. Sin embargo, no se descarta que se trate de un nuevo episodio de extorsión.

Al parecer, el atentado estuvo dirigido al empresario Saúl Ernesto Cayllahua Quispe, de 43 años, propietario de las discotecas ‘El Gato Negro’ y ‘Perú Chela’ Cayllahua fue ejecutado con su administrador Víctor Braulio Asencios Collao, de 29 años, y el sonidista Percy Rodríguez Huamán, de 49. Testigos escucharon más de quince disparos.