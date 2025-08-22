Cae sujeto que alquilaba armas y municiones a sicarios del «Monstruo»

‘Memín’, según las investigaciones, proveía de armas de fuego a criminales al servicio de la red Los Injertos del Cono Norte.

La Policía Nacional volvió a dar un golpe contundente a la red criminal Los Injertos del Cono Norte. Encabezada por el prófugo delincuente Erick Moreno Hernández, el ‘Monstruo’. Esta madrugada, los agentes capturaron a Steve Albert Castillo Loza (36), alias ‘Memín’. Según las investigaciones, proveía de armas a los sicarios al servicio de organizaciones criminales extorsivas en Lima Este, Lima Norte e Ica.

La intervención tuvo lugar en los exteriores de un inmueble ubicado en el jirón Cahuide, Mz. «J», lote 7, en Chincha Alta, en la región Ica. «Memín» tenía en su poder armamento de guerra, tales como dos fusiles, dos pistolas, varias cajas de municiones y cacerinas, porta armas, cargadores de munición, cinco teléfonos celulares, entre otros.

Dichos armamentos tenían como finalidad ser trasladados a Lima, para «alquilarlas» a delincuentes y sicarios. Dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, extorsión, homicidios en agravio de empresas de transportes urbano y comerciantes en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y jurisdicciones de Lima Norte e Ica.

«En la madrugada intervenido. Se le encontró en posesión de armamentos, cacerinas, municiones, celulares, pasamontañas, que facilitan la labor delictiva, en San Juan de Lurigancho y el norte de Lima. Hay cajas con números de serie que no corresponden al de las armas. Suponemos que esas armas están siendo alquiladas», declaró el coronel PNP Javier Suárez Tiburcio, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de SJL.