Atacan al presidente MIlei seguidores de Kircher.



«Habíamos recorrido varias cuadras en paz, con alegría, con mucha euforia y en algún momento cayeron piedras muy cerca del presidente», relató Espert en diálogo con el medio argentino TN.



La situación escaló rápidamente, obligando a la comitiva a abandonar el vehículo. Milei y su equipo fueron trasladados a un auto negro cerrado, mientras que Espert salió del lugar en una motocicleta.



Personal policial protegió al presidente con escudos antes de su evacuación en un vehículo blindado, según informó la agencia de noticias EFE.