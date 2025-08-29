Atacan al presidente MIlei seguidores de Kircher.

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado de emergencia este miércoles durante un acto electoral en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, tras ser atacado con piedras y botellas de plástico, un acto que el oficialismo ha atribuido a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner.
El incidente ocurrió mientras encabezaba una caravana de La Libertad Avanza, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja.
Según reportes, un grupo de manifestantes, presuntamente vinculados al kirchnerismo, arrojó objetos contra la camioneta blanca descubierta en la que viajaba el mandatario.
«Habíamos recorrido varias cuadras en paz, con alegría, con mucha euforia y en algún momento cayeron piedras muy cerca del presidente», relató Espert en diálogo con el medio argentino TN.
La situación escaló rápidamente, obligando a la comitiva a abandonar el vehículo. Milei y su equipo fueron trasladados a un auto negro cerrado, mientras que Espert salió del lugar en una motocicleta.
Personal policial protegió al presidente con escudos antes de su evacuación en un vehículo blindado, según informó la agencia de noticias EFE.