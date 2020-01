Los latigazos del Men (06-01-2020)

DEFENSOR DEL PUEBLO PASA PIOLA

Con todo lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, donde se cuestionó la elección de María Zavala y Marco Falconí, quienes no juramentaron ayer, la responsabilidad recae en el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que pasa piola y como que no repara que se cuestiona su accionar al frente de la Comisión especial.

¿A QUIÉN DEFIENDE?

En verdad, habría que preguntarle al Defensor si es necesario ir a pedirle auxilio o puede actuar de oficio. Es que hay muchísimas cosas en que el pueblo necesita que lo defiendan, pero en Perú no pasa nada. Los hospitales de EsSalud siguen dando citas para dentro de 3 ó 4 meses y no pasa nada. A la gente en emergencia no las atienden y no hay dónde quejarse. Dejan a miles de estudiantes universitarios en la calle y tranquilo nomás. Hay abusos contra trabajadores y hasta mueren, pero todo tranquilo…¿O se falta difundir sus actividades?

¿DEFENSOR DE PEAJES?

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cada vez se identifica más con las empresas que manejan los peajes tras un convenio corrupto en el que el pueblo paga los platos rotos. Ahora quiere asustar al alcalde de La Molina diciendo que el cierre de la caseta de peaje en la av. Separadora Industrial podría generar una demanda millonaria. Si cuñau…

Y LAS OBRAS

Hasta ahora no se ve alguna obra directa de Muñoz en beneficio de Lima. Hace unos días inauguró la nueva salida a Domingo Orué en el Zanjón, pero no dijo que esa subidita que en cualquier otro país se hace en dos meses, en Lima demoró más de un año. Lo comenzó Castañeda Lossio y quienes sufrieron y saben cuánto demoró son los miles de choferes que hacían malabares para pasar por la zona. Hágase una alcalde…

UN FRATERNO LLAMADO

Carlos Rivas Dávila, ex ministro de Economía y hoy candidato del APRA con el número 21, hizo un llamado realista a sus compañeros para evitar que su partido se quede fuera. “Compañeros candidatos, les informo que a partir de la fecha nos quedan 18 días para el cierre de la Campaña Electoral. El Total de los electores de la última elección congresal de abril del 2016 fue de 22 millones 901,954 y superamos la valla electoral con el 5.83% que representa a 894,278 electores. Para las elecciones de este 26 de enero el número de electores será de 24 millones 799,382 por lo tanto tenemos que superar el millón de votos”. Llegarán?…