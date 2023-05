Llevan terapia psicológica por el bienestar de sus hijos

En un entrevista con Ethel Pozo, Rosa Fuentes contó detalles de cómo se vive su separación con Paolo Hurtado tras el episodio de infidelidad. La aún esposa del “Caballito” aseguró que su divorcio sigue en pie.

La aun esposa de Paolo Hurtado reitera que infidelidad del futbolista con Jossmery la tomó por sorpresa

Pese a que ambos estarían intentando llevar una relación cordial, eso no es motivo para que la conciliación entre en pausa. Rosa se mostró firme al asegurar que ya no quiere ningún tipo de relación amorosa con el futbolista que la traicionó de manera “sorpresiva”.

“Realmente fue una sorpresa, no me gustaría entrar en detalles, lo dije en esa carta que escribí antes de cerrar mi Instagram. Yo fui sorprendida, no podía entender hasta ese momento lo que pasaba”, manifestó, al mismo tiempo de confirmar que por el ampay si estuvo en riesgo de perder a su bebe.

“La conciliación continúa y los trámites del divorcio también. Por otro lado, yo mantengo la relación de padres con el papá de mis hijos y eso se va a continuar siempre, lo quiera o no lo quiera”, agregó Rosa.

Al respecto, confesó que ambos están llevando terapia psicológica para sobrellevar la situación.

“Nosotros estamos en trabajo con la psicóloga de mi hijo mayor, estamos tratando de llevar una relación de padres sana por ellos, lo que pase en el tema personal queda en un segundo plano, lo más importante son los bebes”, contó.

Como sabemos el futbolista no ha tenido problemas en mostrarse con Jossmery Toledo. Aunque no ha oficializado su relación con la ex policía fue captado tras el ampay en un club campestre en Chosica, en donde también se encontraba su familia.