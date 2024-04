Nicki Nicole lanza indirecta a Peso Pluma con su nueva canción

Peso Pluma fue descubierto siendo infiel a Nicki Nicole en un evento deportivo

Nicki Nicole ha estado concentrada en su carrera musical después de anunciar el fin de su relación con Peso Pluma debido a una infidelidad. Dos meses después de la ruptura, la cantante argentina ha continuado con giras y recientemente lanzó su último tema, “Ojos verdes”.

La canción narra la historia de una mujer que ha superado a su expareja y está completamente segura de que estar soltera es mejor que estar en una mala compañía.

Algunas de las frases de la canción, como “Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta”, “Sé que estás con otra pero pensando en mí” y “No te deseo lo mejor porque ya me tuviste”, han llevado a sus seguidores a especular que podría estar enviando indirectas a Peso Pluma.

Nicki Nicole y Peso Pluma: fin de una extraña relación

En noviembre de 2023, Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su relación durante un concierto en la Ciudad de México. Sin embargo, la relación llegó a su fin luego de que Peso Pluma fuera visto con gestos cariñosos hacia otra mujer en el Super Bowl en febrero de este año.

A pesar del interés de algunos medios por indagar sobre su relación con Peso Pluma, Nicki Nicole ha mostrado su incomodidad al respecto y ha preferido enfocarse en hablar de su música. En una entrevista, la cantante expresó que las relaciones tienen su inicio y su fin, y que aunque fueron parte de su proceso, ahora prefiere dejar ese tema atrás y concentrarse en su carrera.