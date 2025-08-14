Llegada de Patricia Benavides a Segunda Fiscalía causa reacomodo

La fiscal de la Nación Delia Espinoza le asignó este despacho luego de que la Junta de Fiscales Supremos no aceptara su propuesta de enviarla al JNE.

La asignación de este despacho a Patricia Benavides Vargas implicó un reacomodo interno en el Ministerio Público. Ya que el cargo venía siendo ocupado por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien pasará a encargarse de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

Esta reorganización también significó que el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, quien estaba investigando el «Caso Chibolín». Reasignado a otro despacho fiscal que de momento no se conoce cuál será su nueva oficina. La resolución firmada por Espinoza da cuenta de que la propuesta de enviar a Benavides a ejercer la representación de la Fiscalía en el JNE. Se hizo porque la extitular del Ministerio Público está vinculada directamente en nueve investigaciones.

Además de indirectamente en otras tres pesquisas a cargo de la Primer y Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos. Por delitos que van desde la organización criminal hasta el tráfico de influencias.

En el documento la titular de la Fiscalía de la Nación indicó que esta información evidenciaba «un conflcito de intereses suceptible a afectar la imparcialidad, objetividad y transparencia del ejercicio de la función». Pero no obtuvo el apoyo de ninguno de los otros cinco miembros de la JFS. Debido a que la ley impide cambiar a los funcionarios de este organismo electoral en plena época de elecciones.

«Considerando la peculiar situación del caso expuesto, resulta oportuno designar a la abogada Liz Patricia Benavides Vargas en la Segunda Fiscalía Suprema Penal», dice la resolución del Ministerio Público.