Corte Suprema rechaza apelación para suspender a Patricia Benavides

El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, rechazó una vez más el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Quien buscaba que se vuelva a suspender a la reciente restituida Patricia Benavides, esta vez por un periodo de 36 meses. La decisión fue emitida por medio de una resolución. En el que se reafirmó lo estipulado en primera instancia, el pasado 10 de abril.

Señalando que la petición carece de objeto para que se realice un pronunciamiento al respecto, debido a que se trata de un «pedido improcedente«. Asimismo, el oficio indicó que no se puede imponer un recurso personal de restricción de derechos contra funcionarios que están dentro del trámite estipulado en el artículo 99 de la Constitución.

De este modo, el Poder Judicial puntualizó que con la petición de Espinoza se buscaba un levantamiento de inmunidad o aforamiento. Lo que requiere previamente la autorización del procesamiento penal del Congreso de la República.

La JNJ señaló que, luego de una sesión extraordinaria en Pleno, organizada el pasado lunes 4 de agosto. Se concluyó que la sanción ya había sido cumplida, sosteniendo el argumento en lo decretado el pasado 31 de julio por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Que dio por finalizada la inhabilitación interpuesta contra Benavides «por los fundamentos allí expresados».