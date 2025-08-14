Cienciano cayó ante Bolívar en La Paz por Sudamericana

Los imperiales no pudieron en la ida ante el cuadro celeste, que sacó un buen triunfo con goles de Cauteruccio y Batallini.

Cienciano perdió el invicto en la Copa Sudamericana al caer en la ida de octavos de final ante Bolivar. Un frío partido del cuadro cusqueño terminó con un 2-0 a favor de los bolivianos que supieron aprovechar las pocas chanses de gol. Fueron 100% efectivos y logran una gran ventaja para el partido de vuelta la próxima semana.

El conjunto boliviano abrió el marcador a los 19 minutos gracias a Martín Cauteruccio, exdelantero de Sporting Cristal. Quien aprovechó un error en salida de los cusqueños para internarse por el centro y definir con precisión. Antes del descanso, los locales tuvieron otra oportunidad clara en los pies de ‘Pato’ Rodríguez, pero su remate se fue desviado.

Lee también:

En la segunda mitad, Bolívar amplió la ventaja a los 58 minutos con un cabezazo de Damián Batallini, tras un centro preciso de Rodríguez. En el minuto 74, los celestes pudieron aumentar el marcador con Cauteruccio, pero increíblemente estrelló un remate contra el poste al quedar solo frente al arco.

El duelo de vuelta se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 5 de la tarde hora peruana. Los ‘imperiales’ deben ganar por al menos tres goles de diferencia para avanzar a cuartos de final.