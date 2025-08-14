Franco Mastantuono es presentado como jugador de Real Madrid

Tras cumplir 18 años, Franco Mastantuono firmó contrato por seis temporadas y jugará con la camiseta ’30’ de Real Madrid.

El nuevo jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, celebró la mayoría de edad en un acto privado rodeado de sus seres queridos y representante antes de ser presentado como nuevo jugador del cuadro merengue. Tras 15 años un jugador argentino vuelve a vestir la camiseta del equipo español.

Por su parte, el presidente del cuadro español Florentino Pérez le dio la bienvenida y lo colocó como una de las mayores promesas del fútbol mundial. «Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar hasta hoy, 14 de agosto, el día en el que cumple 18 años, para presentar a un jugador que muchas veces ha soñado con este momento. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono«, apuntó.

El fichaje de Franco Mastantuono fue anunciado oficialmente por el Real Madrid el 13 de junio, luego de alcanzar un acuerdo con River Plate. La operación se cerró por un monto de 72,6 millones de dólares, convirtiéndose en la transferencia más cara de la historia del fútbol argentino.