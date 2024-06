Shakira ya no quiere saber nada de los hombres

Shakira le dedicó dos canciones a su expareja. Gerard Piqué, debido a las infidelidades de por medio

Dos años después de su separación con Gerard Piqué, Shakira ha dejado claro que no está interesada en iniciar una nueva relación. En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, expresó sus dudas sobre tener espacio para un hombre en su vida en este momento.

La artista colombiana admitió que quedó muy herida y decepcionada tras la ruptura con Piqué. “¿Qué quieres que te diga? Me gustan los hombres. Aunque ese es el problema, con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme”, aseguró.

Shakira ha enfocado sus esfuerzos en el bienestar de su familia y en su carrera profesional. “No estoy pensando en una relación ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?”, aclaró.

La música ha sido un refugio para Shakira en estos momentos difíciles. Una de las maneras en las que ha canalizado su dolor fue a través de la colaboración con Bizarrap en el “Music Session 53”.

Shakira recordó cómo su mánager de entonces le sugirió cambiar la letra de la canción debido a los posibles riesgos y contingencias, pero ella se mantuvo firme en su decisión. En sus propias palabras, dijo: “Soy una artista, soy una mujer y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas”.