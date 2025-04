La lujosa fiesta de boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao se unieron en matrimonio el 26 de abril, y celebraron su recepción en el exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacamac, rodeados de familiares y amigos cercanos.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebró el sábado 26 de abril, luego de más de cinco años de relación. La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 11:15 a.m. en la emblemática iglesia San Pedro, con la presencia de familiares, amigos y la hija del ex chico reality. Más tarde, la pareja continuó con su ceremonia civil en la Municipalidad de Lima. Para cerrar con broche de oro, Alejandra y Said se trasladaron al exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacamac, donde se celebró una fiesta llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables.

Desde semanas antes del evento, la ‘Gringa de Gamarra’ ha compartido con sus seguidores varios detalles de los preparativos, incluyendo su despedida de soltera y algunos vistazos de su vestido de novia. La boda de Alejandra y Said fue sin duda una de las celebraciones más especiales del año.

Con una divertida y sorprendente ‘Hora loca’. En un momento inesperado, Alejandra se trepó a un círculo aéreo, similar al que utilizan los gimnastas de circo, dejando a todos los invitados asombrados. Mientras tanto, Said Palao no dudó en ayudarla desde abajo, asegurándose de que todo estuviera bajo control.

Durante la celebración de su boda, Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un emotivo momento cuando Austin Palao, hermano del novio, les dedicó una canción especial. La empresaria y su flamante esposo no dudaron en bailar al ritmo de la interpretación de su cuñado.

Alejandra Baigorria deslumbró nuevamente en su fiesta de boda con un segundo vestido exclusivo, que destacó por su impresionante pedrería. La empresaria lució elegante y radiante, dejando a todos los invitados admirados con su elección para la celebración.