Alejandra Baigorria habla sobre su boda con Said entre lágrimas

La exparticipante de concursos se encuentra ultimando detalles para su boda

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria fue sorprendida este viernes en un programa espectáculos por Claudia Ruiz, una amiga de la universidad que viajó hasta Lima para ayudarla con sus planes de boda.

La emotiva reunión entre Baigorria y Ruiz, culminó en un abrazo y lágrimas por parte de la novia de Said Palao, quien expresó lo importante que ha sido el apoyo de sus amigas a lo largo de su vida.

Ale Baigorria pensó que nunca se iba a casar

Durante el programa, Alejandra se conmovió al recordar los años que soñó con casarse. Entre lágrimas, compartió: “Lo que me costó llegar hasta acá y que después de muchos años haya llegado el momento. Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?”.

Baigorria también reveló su deseo de tener una boda grandiosa desde que tenía 20 años. “Siempre soñé, toda mi vida, casarme como una reina, como una princesa, con estilo barroco, con la cola larga. Es lo que quiero y Said está super feliz”, concluyó la empresaria, dejando claro que su sueño de una boda de cuento de hadas está a punto de hacerse realidad.