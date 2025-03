Indecopi multa con 250 mil soles a Alejandra Baigorria

El organismo indicó que la influencer infringió el principio de autenticidad al publicar historias con contenido comercial de apuestas sin advertir que era publicidad pagada.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 47 UIT (aproximadamente S/251 450) a la influencer Alejandra Baigorria por publicidad encubierta y omisión de advertencias.

Según la resolución de la entidad, Alejandra Baigorria promocionó el juego de apuestas «Minas o Mines de Meexbet» en 47 historias de Instagram, sin advertir que se trataba de publicidad pagada ni incluir la advertencia obligatoria sobre los riesgos de la ludopatía.

El organismo determinó que disfrazar contenido comercial como una recomendación personal viola el principio de autenticidad, que exige que toda publicidad sea claramente identificable como tal.

Asimismo, la exintegrante de EEG incumplió el principio de legalidad al omitir la advertencia obligatoria. “Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía”, exigida por el Reglamento de la Ley 31557.

La actual pareja de Said Palao, no logró desvirtuar las acusaciones y se limitó a argumentar que sus publicaciones eran de carácter personal. No obstante, Indecopi concluyó que se trataba de publicidad contratada y debía cumplir con los requisitos legales.

Además de la multa, Indecopi ordenó el cese inmediato y definitivo de la publicidad del juego en su cuenta de Instagram. Esta medida es hasta que esta cumpla con las normativas vigentes. Asimismo, su nombre será inscrito en el Registro de Infractores de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.