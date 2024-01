José Cortez “Fonavistas ya pueden ver su Cerad en página web”

JOSÉ CORTEZ AFIRMA QUE PUEDEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN SUPLETORIA SI ESTÁN EN DESACUERDO CON MONTO

Por: Pablo Boggiano B.

La comisión Ad Hoc Fonavi comenzó a resolver cuestionamientos respecto a la entrega del CERAD (Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos) el mismo que ya se puede recabar en su versión vigente, el nuevo formato se comenzará a emitir en marzo con el nuevo abono. José Cortez, miembro fonavista de la comisión, explicó a El Men cómo se resolverán los inconvenientes respecto a esta emisión y los montos de los respectivos certificados teniendo en cuenta también a los Fonavistas que no se les reconoció el total de sus aportes y que pueden adjuntar documentación supletoria o iniciar un proceso de impugnación según ley 27444.

–Se empezaron a entregar los CERAD y aparecieron los cuestionamientos, las interrogantes, ‘que no es lo que yo he pagado’, ‘que no es lo que he aportado’. ¿Cuáles son los parámetros que maneja la comisión Ad Hoc al respecto?

Queremos informar a los fonavistas en general si ellos tienen la documentación supletoria donde pueden demostrar que tienen más aportaciones con documentación, resoluciones de cese, resolución de nombramiento, resolución de la ONP respecto a su pensión, cuadros de aportaciones que le entrega la ONP; si tiene boletas, si tiene cronogramas de sus aportaciones que ha realizado al Fondo Nacional de Vivienda, toda esa documentación nos sirve a la Secretaría Técnica para poder convalidar la información, eso es importante, ¿qué pasa? el fonavista simplemente se inscribió en el Banco de la Nación, su formulario N° 1, dijo de que año a que año laboró y nunca más hizo nada, y después cuando sale grupo de pago sacaste 50 ‘no, pero yo aporte más’.

Está bien, pero dónde está tu documento que acredita haber aportado más, hay muchas instituciones que han desaparecido, esa documentación también es crediticia, lo importante es que el fonavista tiene que acreditar sus aportes, esas personas que atacan, que dicen, son aquellas que no hicieron nada, que estuvieron esperanzados en que solamente ahí están mis aportes y se acabó, y que la Secretaría Técnica que se encargue de revisar. La comisión Ad Hoc que lo vea, no es así el tema. ¿por qué? porque la información se convalida con la ONP, se va quizás a las AFPS que son privadas, también se pide información a la institución donde laboraron, y así, por eso que es importante ese trámite y esa gestión que tiene que hacer el fonavista.

-Se puede entender esa parte, ahora, ¿hay un buen filtro de información, la Secretaría Técnica está cruzando información con la ONP, los organismos respectivos, se está haciendo eso?

Sí, porque últimamente se ha pedido información a la ONP de aquellos hermanos fonavistas que no cumplían 20 años de aportación no tenían pensión, salió una ley donde determinaba de que si te puedes jubilar con 10 años, de 15 años para adelante y de 20 para adelante.

Esas personas que ahora tienen 12, 13, 18 años se pueden jubilar, han hecho su trámite, y ya tienen una pensión, entonces todo eso, esa información de todos esos fonavistas ya se le ha pedido a la ONP y la ONP ha reportado la información a la Secretaria Técnica en lo cual eso ayuda a convalidar la información. Por eso es importante, ya estamos cruzando pero esa información ha llegado recién este mes, cuando el fonavista dice: ‘yo laboré y aporté’, presenta pues, presenta tus documentos, y eso nos ayuda a que lo que le han dado pueda aumentar, presentas las pruebas supletorias, se convalidan, bueno, hay que pagarle más.

Se ha visto casos que hay fonavistas, han salido con 56 soles, y han aportado del año 80 hasta agosto del 95, los aportes del trabajador. ‘No, que yo tengo mis boletas’, tienes tus boletas, preséntalas y haz el trámite vía virtual, acércate a que te puedan asesorar y que te puedan ayudar, eso es lo que hay que hacer.

-Sabemos que el formato del CERAD cambió, cuando se amortizó a los 19 grupos, tenía un formato específico y ahora con la reactivación de los pagos, el grupo de diciembre y la activación de este fin de mes, el formato es otro, ¿es así?

Es así, el grupo que va a salir de 1 al 19 y no han cobrado, van a cobrar como ha salido anteriormente con el formato del CERAD anterior, entonces ¿qué pasa? cuando en marzo, a mediados posiblemente este armándose otro grupo de pago que va ser el 21, entonces en ese grupo de pago que va a salir, ese CERAD va ser actualizado, ya el formato del CERAD actualizado en el cual viene con el monto total y con la diferencia que le han adelantado y cuanto le corresponde.

“YA PUEDEN VER SU CERAD EN LA PÁGINA WEB”

-Recién este marzo entonces se estará tramitando el último formato del CERAD

Exacto, porque recién están saliendo los nuevos grupos, es más, la página web de la Secretaría Técnica ya está habilitado para que los del grupo número 20 puedan visualizar su CERAD, ya está con algunas preguntas principales que se está haciendo, ya está habilitado.

Si el fonavista no se acuerda de la clave, debe comunicarse con la Secretaría Técnica para volver a habilitar su clave previas preguntas para validar si es la persona titular que está pidiendo la información se convalida, se le da su clave y automáticamente aparece su CERAD y ahí puede decir: ‘no estoy de acuerdo con este monto, yo tengo información que puede recabar para que me puedan volver a evaluar’, Entonces, sale más monto y se da la diferencia, automáticamente puede hacerlo, inclusive dentro de la reglamentación se dio para aquellos fonavistas que no están de acuerdo con el monto emitido

-El proceso de impugnación

El proceso de impugnación y eso está regido bajo la Ley 27444 de administración pública, en el cual el fonavista puede impugnar y tiene 15 días para hacer eso.

-Esta reactivación de enero, los 71, 400, ¿siempre será a fin de mes?

En la reunión de mañana jueves, vamos a determinar, igual va ser, así como hubo grupo número 20, a fin de mes la Secretaría Técnica debe habilitar en la web un icono, donde figuran por ejemplo personas que no cobraron del 1 al 19 grupo o algo así y ellos ya saben.

-Esta activación no se considera grupo

Exacto, se va reactivar aquellos que no han cobrado, era indispensable haberlos puesto en el grupo 20 pero no se pudo por temas técnicos, pero ya hemos determinado que eso tiene que darse.

-El otro tema que preocupa a los fonavistas, los 338 mil excluidos

Ya lo estamos tratando, ya lo estamos conversando, se está programando para esta o la próxima reunión tener toda la información: cuántos hermanos fonavistas han pagado su deuda con el Banco de Materiales, cuántos fonavistas estuvieron en saneamiento, electrificación, para tomar las decisiones. Por parte de nosotros, todos los fonavistas deben regresar porque no hay ni un tipo de beneficios, nunca la ley del Fonavi fue para dar beneficios a los fonavistas, en eso estamos claros nosotros.

“EN FEBRERO DEBE RESOLVERSE LOS EXCLUIDOS”

-¿Siempre no va haber excluidos, así será?

Es así, tiene que ser así, es un tema de comenzar a ponerlo en la mesa y discutirlo.

-¿Cuándo este tema se puede estar resolviendo, ir eliminando excluidos para pasarlos al padrón general para tranquilidad de los fonavistas?

No podemos determinar, pero si este mes de febrero deberíamos encaminar esos procesos que hay que resolverlos, lo que están en proceso de evaluación, que muchos de los hermanos fonavistas están a la expectativa de eso, es importante resolverlo, una vez resolvamos una etapa, un tema con ellos daremos la información correspondiente para que estén tranquilos ellos y podamos definirlo. Los lineamientos del Banco de Materiales, hay un tema ahí con el asunto de los posesionarios y adjudicatarios, eso tenemos también que resolverlo, las deudas de las EPS con el fondo ley, así como vamos a tener que recuperar muchos recursos del Fonavi para poder pagar.

-Había un proyecto para que la comisión Ad Hoc manejara directamente información que ahora está en poder del Banco de Materiales en liquidación, ¿se ha conversado algo sobre eso?

No hemos conversado el tema, pero si está ese proyecto para que todo el manejo de la cartera del BANMAT con el tema de deudas directas, de préstamos, con adjudicatarios y prestatarios, eso sí vamos a tomarlo en cuenta, pero es poco a poco, no directamente porque la ley nos faculta esperemos la información que nos de la Secretaría Técnica para ir viendo el tema, para que ingresen recursos directos a la comisión Ad Hoc.

Ley.- Modelo de CERAD entregado en el Grupo 20 del pasado mes de diciembre 2023.

