“Hay S/ 7,773 millones para planillas previsionales”

PRESIDENTA DE CODAPE, DEYSI CASTILLO, REVELA MONTO DESTINADO A PENSIONES EN PRESUPUESTO 2024

Por: Pablo Boggiano B.

En más de 800 millones se incrementará el presupuesto fiscal para el tema previsional el año 2024, el monto en mención, aunque insuficiente será destinado al incremento de 650 mil pensiones, Deysi Castillo, presidenta de CODAPE (Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional Peruano) insistirá en el Congreso a puertas de aprobar el presupuesto para que por lo menos se incluya un bono extraordinario mensual de 200 soles para los pensionistas.

-¿Que han visto en el Congreso en las mesas de trabajo referente al tema previsional?

Hemos estado en el Congreso de la República en el grupo de trabajo de pensiones, liderado por el congresista Jorge Montoya, y se ha hecho un hincapié sobre lo que es el sistema de pensiones, hemos hecho las observaciones sobre la reforma del sistema de pensiones, lo que ha propuesto el Ejecutivo que recae sobre el proyecto de ley 6120, hemos hecho observaciones a los principios o los pilares de ese sistema.

Por ejemplo, uno señala que el principio de suficiencia indica que el sistema aspira a que beneficios establecidos en la presente ley sean suficientes para que los afiliados alcancen una vida digna, nosotros observamos: ‘el sistema aspira’ cuando debería ser el sistema garantiza o debe garantizar pensiones dignas, ¿cuál sería el sentido de que hagan una reforma? luego hablamos de la transparencia de los aportes, según el MEF o el Poder Ejecutivo señala que el sistema garantiza el acceso a la información oportuna y transparente, nosotros hemos pedido que se modifique: ‘el sistema garantiza la incorporación del 100 % de las aportaciones del trabajador anteriores al año 1999 en el estado de registro de aportes’.

1 de 3

Así de esa manera sí vamos a garantizar el acceso a la información oportuna, en tanto hay otro principio que es la adecuación, el sistema dice. ‘procurará una razonable relación entre las pensiones con los ingresos que recibían las personas pensionistas durante su vida laboral’, nosotros también hemos objetado eso ¿el sistema procura?

El sistema otorgará pensiones, así debería de ser, que va procurar a ver cómo le va, el sistema debe otorgar pensiones de acuerdo a los ingresos que percibían durante su vida laboral y sus aportaciones, eso es lo que debería de ser por lo pronto los pilares de un nuevo sistema de pensiones.

-Dos exigencias básicas inmediatas propusieron ustedes: la bonificación extraordinaria mensual de 200 soles y el bono excepcional de 600 soles para que se incluya en el presupuesto 2024

Tenemos listo lo que va a ser el incremento, pero sobre las bonificaciones no hay avance todavía, se ha estado pidiendo por parte de varios congresistas; sin embargo, lo que vemos para nosotros, y también lo expusimos, nosotros comparamos esto con la temporada de la pandemia, en pandemia se ha privilegiado la vida de los más jóvenes dejando a su suerte a los adultos mayores, a veces negándole a que puedan seguir viviendo.

El resultado es que la tercera parte de los adultos que fallecieron durante la pandemia, la tercera parte eran pensionistas de la ONP, lo peor de todo es que ya habiendo transcurrido el periodo de la pandemia, nuevamente esa política que se utilizó en contra de nuestros pensionistas, hoy continúa.

Esto no ha parado, pese a que la pandemia ya terminó, esta política de abandono contra nuestros adultos mayores ha continuado en el presupuesto público para el año fiscal 2024 porque se ha atendido a otros sectores, al sector público, el incremento de las remuneraciones, bonos por aquí por allá y no se ha considerado por ejemplo bonos para los adultos mayores, el incremento que ya debería ser autorizado para que se pague, porque presupuesto hay, el detalle está que no están autorizando su pago.

-¿El reajuste de pensiones beneficiaría a 658,698 pensionistas y representaría un incremento de planilla de 782 millones en el primer año y la reserva actuarial incrementaría a 44 mil millones, es así?

Ya está ese monto consignado en el presupuesto, pero lo que no se ha ordenado es el incremento de las pensiones, dinero hay para pagar, lo que no hay es la autorización para que se dé ese pago, el aumento de las pensiones todavía no se ha ordenado.

-¿Según el presupuesto para el 2024 cuanto se ha designado para lo que son pensiones?

Lo que se ha destinado ya para el pago de las planillas previsionales para este año asciende a 7, 773 millones

-¿Cuál ha sido la posición de ustedes respecto a ese monto?

Sobre las obligaciones previsionales; por ejemplo para el año 2018 lo que se pagó fueron 5, 048 millones; en el año 2019, la planilla fue 5,783 millones, si lo vemos prácticamente así hasta el año pasado la planilla era algo de 6, 800 millones, ahora estamos viendo que hay un diferencial, de más o menos de 800 millones que es lo que corresponde al incremento de las pensiones.

-Va haber un incremento entre comillas

Claro, falta que se autorice el incremento de las pensiones. Dina Boluarte lo quiere sujetar a la reforma del sistema de pensiones

-Eso depende de la reforma del sistema de pensiones, pero las urgencias son otras, y nos estamos centrando en lo que era su demanda de 200 soles como bonificación mensual y los 600 soles tal como se les ha dado a los empleados públicos

Claro, pero también el detalle está en que hay otros sectores que, sí luchan, están ahí, fuera del Congreso, reclamando y a mí me extraña bastante lo que es la facilidad de las asociaciones que están en la ciudad de Lima, hay poca acción por parte de ellos, los mismos pensionistas que pueden tener de repente 60, 65 años deberían estar también reclamando o cuidando que sus pensiones cuando les corresponda sean adecuadas, no hay mucha cultura, educación financiera, cultura previsional, más ahora que se está viendo el tema del presupuesto.

– Así es, se está viendo el tema del presupuesto y están con el tiempo encima, ¿qué van hacer para conseguir algún beneficio al menos este año?

Nos vamos a reunir con el congresista Flores Ruiz (FP) para que nos ayude a ver el tema del incremento de las pensiones, básicamente nosotros estamos detrás de ello, tenemos que seguir. No seremos muchos, pero los líderes que están trabajando con nosotros no son profesionales, personas en comisión y estamos detrás de ellos, lo que hemos hablado en la sesión del grupo de pensiones claramente se ha demostrado la diferencia que se estaría planteando en un nuevo sistema de pensiones se están olvidando de los adultos mayores, que debe haber un periodo de transición.

Leer también [Bala que mató a una agente PNP provino de fusil de otro policía]

“BONOS DE S/200 A QUIENES COBRAN S/ 1000 DE PENSIÓN”

-Se cargará al presupuesto institucional de la ONP correspondiente en la fuente de recursos determinados desde 2024 hasta el primer trimestre del 2026, es decir 27 meses ¿se entiende a los aportes de los afiliados y el Fondo Consolidado de Reserva Previsional como fuente?

Eso ellos están considerando, nosotros hemos indicado, bueno, está bien, coge del fondo consolidado, pero aparte de ello cumple con darle bonos extraordinarios a los pensionistas que tengan pensiones inferiores a 1000 soles porque no los podemos abandonar. También hemos hecho una observación en tanto al 1.4% de los aportes recaudados, es la comisión que se cobra la SUNAT de acuerdo a la Ley 27334, le corresponde a la SUNAT y no a la ONP, no es su función recaudar ni ejercer la cobranza de esos aportes tributarios al sistema nacional.

-Algún beneficio para ir compensando, aunque sea esos 200 soles como bono extraordinario

No hay mayor respuesta por parte del MEF, ha hecho caso omiso ante esto incumpliendo algunos compromisos con diferentes sectores. Nosotros hemos hecho nuestras observaciones de por qué se continúa con este abuso contra los pensionistas cuando, por ejemplo, al personal de la ONP se le ha incrementado su sueldo, no solamente se paga el 1,4% por la recaudación a la SUNAT, sino además de ello se paga toda una planilla de trabajadores en la ONP, son más de 4,500 trabajadores, eso lo pagamos nosotros con nuestros aportes, ni siquiera lo paga el estado.

-¿Ese incremento en el presupuesto para el tema previsional en cuanto traduciría el aumento para las pensionistas?

Específicamente en 100 soles para las pensiones mínimas, de 500 a 600 soles, y para las pensiones de los beneficiarios nosotros claramente le hemos dicho de 370 soles va incrementar a 400 soles es decir un incremento del 8%, hablamos de forma diaria esos 30 soles significa un sol por cada día, ese sería el incremento que le estarían dando a las viudas, a los orfantes, para nosotros ese sol puede equipararse a tres panes más en la mesa, eso es lo que han dispuesto.

Ahora para lo que son pensiones proporcionales, de 350 soles ha incrementado en 50 soles, se va elevar a 400, de la misma forma para la pensión proporcional de 10 años de aportes, de 250 a 300 soles, hay un incremento en estas dos modalidades de pensión de S/1.60 por día. Lo que se va a tocar ahora es la deuda que tiene el estado con el fondo de pensiones, específicamente para eso vamos a regresar en el mes de enero, van a darle pase a los que hemos solicitado, lo que es el incremento.

Leer también: