Fuerza Popular: Lizarzaburu suspendido por expresiones ofensivas

El partido Fuerza Popular suspende a Juan Carlos Lizarzaburu de su bancada parlamentaria por comentarios sexistas hacia Patricia Juárez

La congresista Martha Moyano, miembro del grupo parlamentario, ratificó la decisión y expresó su aprobación por la acción tomada.

“Fuerza Popular ha acordado suspenderlo (a Lizarzaburu), eso lo hace el partido y yo no intervengo en el asunto. Me parece bien que se haya tomado esa decisión”, declaró a la prensa.

Además, la congresista señaló que su grupo parlamentario acatará la determinación que tome la Comisión de Ética Parlamentaria en relación al caso del representante de los peruanos en el exterior.

Como recordatorio, ayer se realizó la audiencia en la Comisión de Ética para el expediente contra Juan Carlos Lizarzaburu. Este proceso fue iniciado después de que, durante una sesión virtual, hiciera comentarios sobre la apariencia física de Patricia Juárez, también miembro de la bancada de Fuerza Popular.

Después de la audiencia, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, afirmó que, al tratarse de un caso evidente, el informe final de la denuncia se redactará en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La audiencia contra el congresista

Como se sabe, la Comisión de Ética Parlamentaria llevó a cabo la audiencia del caso del congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien enfrenta acusaciones por comentarios sexistas dirigidos a su colega Patricia Juárez durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La congresista Susel Paredes respaldó la denuncia, condenando los comentarios del congresista Lizarzaburu sobre la apariencia de sus colegas legisladoras. Subrayó que esta conducta se vio agravada por su intento de trivializar la situación al ser abordado por la prensa.

Adicionalmente, pidió que el caso sea tratado como un incidente en flagrancia, lo cual, conforme a las modificaciones al Reglamento del Código de Ética Parlamentario, será atendido en un plazo máximo de 10 días hábiles o 2 semanas.

Más tarde, el parlamentario acusado expresó su disposición a aceptar la sanción que considere apropiada el grupo de trabajo, y afirmó haberse disculpado con la legisladora afectada. “Debo reconocer que al hacer referencia a mi colega ella se ha sentido, con todo derecho, agraviada. El día de hoy reitero mis más sinceras disculpas a mi colega y a mi bancada”, declaró el congresista Lizarzaburu.

Sin embargo, minutos después, la congresista Patricia Juárez negó haber recibido las disculpas. “Eso no es exacto (…), me llamó el congresista Lizarzaburu pero para dar una explicación absolutamente trivial que ni siquiera entendí”, dijo.

“El decir que me pidió disculpas en ese momento no es exacto. Además disculpas que, de haber conocido yo los hechos en ese momento, no hubiera aceptado como no las acepto en este momento”, agregó la congresista Juárez.

Después de concluida la audiencia, Diego Bazán, presidente del grupo de trabajo, anunció que, al tratarse de un caso flagrante, el informe final de la denuncia se elaborará en un plazo máximo de 10 días hábiles.

“No puedo adelantar posición, definitivamente todas las participaciones se consideran, por supuesto esto se tiene que valorar de manera técnica y en dos semanas ya tendremos un informe final que lo vamos a hacer objetivos e imparciales”, dijo a la prensa el congresista Bazán.

