América Televisión estrenó su nueva producción “Súper Ada” con gran éxito

América TV, estrenó está gran producción nacional con mucha expectativa en el horario estelar, la telenovela “Súper Ada” quién tuvo gran aceptación, logrando gran interés en las familias peruanas, que se reunieron frente a sus pantallas para poder disfrutar de esta nueva historia que promete divertirnos y conmovernos con las emocionantes aventuras de Ada, una mujer soñadora, divertida, una súper mamá; lográndose consolidar como el programa más visto en su horario, con un Rating general de 13.8 % puntos, un Share de 25.7% y picos de hasta 20.0 % (DE) puntos de rating en Hogares (Lima + 6 ciudades), logrando obtener en promedio cada minuto, durante su emisión el interés de 874,243 televidentes según cifras emitidas por Kantar Ibope, del día de ayer, lunes 15 de enero.

“Súper Ada”, la serie nos contará una nueva y fascinante historia en torno a Ada Morales ( Maricarmen Marín) una chica de más de 30 años, madre soltera con una hija de 8, ELY, vive con su hermana menor de 17, JESSY, y su mamita, OLGUITA que es su gran amiga y cómplice en todo, su estreno ha sido un éxito total, convirtiéndose en la nueva producción preferida de todos los peruanos, está comedia musical promete emocionarnos y sobre todo divertirnos con las ocurrencias y aventuras que tendrá que pasar Ada para lograr sacar adelante a su familia y cumplir todos sus sueños.

Para está noche especial, todo el elenco se reunió para ver juntos el primer capítulo de está esperada producción, donde se vivió una gran fiesta y los actores pudieron disfrutar de está primera entrega cargada de divertidas situaciones cuando Ada tuvo un accidentado encuentro peculiar con Leo (Pablo Heredia) al lanzarle un vaso de chica, cuando el solo trataba de ayudarla al ver que se estaba cometiendo una injusticia con ella y momentos dramáticos con el accidente automovilístico de su mamá.

“Más agradecida no puedo estar por el respaldo del público que hizo que Superada ingrese a sus hogares, esto solo me reafirma que los sueños con mucho trabajo se cumplen y que estamos dándolo todo para no solo entrar a sus hogares, si no también quedarnos en sus corazones. Les prometo que todos los días se sorprenderán porque las historias dan giros inesperados. ¡GRACIAS FAMILIA PERUANA, POR HACER ESTE SUEÑO REALIDAD!” declaró muy emocionada Maricarmen Marín.

LEE:

Además, acompañarán en esta emocionante historia encantadores y divertidos personajes que formaran parte del entorno de Ada, que poco a poco irán conociendo, interpretados por un destacado elenco: Teddy Guzmán (Alucarda), Evelin Ortiz (Quitita), Leslie Stewart (Pilar) Virna Flores (Bárbara), Elsa Olivero (Mónica), Patricia Portocarrero (Rosita) Liliana Alegría (Olga), César Ritter (Pepe Lucho), Korina Rivadeneira (Macarena), Sebastián Stimman (Felipe), Andrea Luna (Melissa), Arianna Fernández (Jessy), Valentina Castillo (Ely), Sandro Calderón (Donald), Tommy Párraga (Néstor), Óscar Zambrano (Rollito), Ricardo Núñez (Ramiro), Diego Pérez (Trinche) y Mateo Garrido Lecca (Gomas) .

“Súper Ada” de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, llega para alegrar tus noches de verano familiar por América Televisión.