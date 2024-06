Fonavista: esto te tocará si aportaste con sueldo mínimo

ESPECIALISTA EN JUBILACIÓN Y ESTUDIOS ACTUARIOS, CARLOS PARRA MORLA, DISEÑA TABLA PROMEDIO DE DEVOLUCIÓN

Carlos Parra Morla, especialista en jubilación y estudios actuarios, sostuvo que la inminente devolución de los fonavistas en forma de pago a cuenta no está debidamente sustentada por un estudio actuario, económico, financiero que respalda a ciencia cierta cuanto exactamente debería recibir cada uno, sino que el estado va a dividir simplemente lo que hay en caja sin personalizar cuánto le corresponde a cada ex aportante al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Por ello, en charla con Destape, detalló que si se aplicase la devolución de aportes teniendo como parámetro el Sueldo Mínimo Vital y considerando la conversión a la moneda actual, cada fonavista recibirá mínimo 44,280 soles.

-A su criterio ¿De qué adolecieron la leyes a favor de los fonavistas?

El MEF, el Banco Central de Reserva, el gobierno y la comisión ad hoc no han realizado un estudio integral económico- financiero del Fonavi, no se sabe el monto total del 1’900 mi fonavistas; eso de los 42 mil millones es una suposición que asumo, pero no puedo confirmarlo porque no hay un estudio real de cuánto es exactamente la devolución.

-Este proceso ha ganado diferentes leyes, pero siempre se han visto truncas en su ejecución. ¿Hay alguna manera legal que aún se pueda luchar por esto?

El Tribunal Constitucional, interpretando la ley también falló, pero no tuvo asidero técnico ni estudio económico porque se va a devolver solo lo del empleado. El Fonavi era un fondo común, no hay solo aporte del trabajador que se devuelve solo al empleador y aparte el aporte del empleador queda para el empleador. Entonces el TC, el Congreso y el gobierno no han interpretado bien el sentido de la devolución y no se han hecho los estudios económicos, financieros y actuariales que sustenten la devolución.

En aquella primera devolución años atrás, solo se ha repartido en promedio, media moda, 10.69 soles por cada mes de aporte de un fonavista y esto está mal hecho, es anti técnico, antilegal porque la ley original tampoco establece eso. El gobierno no quiere asumir. Esto no es un gasto esto es una devolución, un desembolso, ha sido un ingreso que ha tenido el estado: aquí aporté para una vivienda, no me la diste, entonces devuélveme mi plata. No quieren asumir porque el monto es grande.

-Usted tiene un cuadro que desea dar a conocer a los fonavistas ¿Cómo se diseñó?

Se ha tomado como base el Sueldo Mínimo Vital del periodo, la interpretación técnica de ese modelo actuarial, a ver, cuando se hizo la ley no se interpretó, o sea, los abogados y el Congreso lo han hecho con la vocación de devolver, es verdad, pero no saben interpretar, no dicen cómo debe ser: o sea devuélvase con la tasa de interés del BCR nominal, ok.

Si yo aplico ese principio no he hecho análisis de cuánto representa una devolución en periodos de inflación que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda con respecto a los bienes y servicios y con respecto al ingreso, nunca el sueldo mínimo, la tasa de interés o el Índice de Precios al Consumidor ha sido superior a la inflación siempre va ser cero, máximo un céntimo, póngale millones de millones intis, lo conviertes a soles y no te sale ni un céntimo. Eso se puede verificar en el BCR.

-¿Eso no está bien?

Entonces, cómo pueden haber hecho una ley sin un sentido técnico para saber el resultado, hacen la ley pero no interpretan el efecto, la magnitud del desembolso que va hacer el estado. Para hacer una ley debo hacer un perfil económico financiero para saber cuánto me va a representar hacer una devolución en los términos de la ley.

ASÍ SE APLICA PORCENTAJE A LOS APORTES A DEVOLVER

-¿Qué contiene esta tabla?

Está segmentado, se ha promediado los años, para hacerlo más simple como referencia. Ejemplo, se ha aplicado el valor del periodo cero que es del 79’ al 90’ se le ha aplicado el Sueldo Mínimo Vital y se le ha aplicado el porcentaje que corresponde, porque si aplicamos la tasa de interés es mucho más todavía, solamente para que tenga un valor referencial, para que no sea cero. A partir del año 90’ en adelante sí tiene la capitalización con la tasa de interés del BCR.

Es sencillo: agarras un monto en el año 1990 en soles nuevos, entras al BCR, pones quiero este dinero capitalizarlo a julio del 2023, allí hay una fórmula financiera que el banco maneja, le pones el tiempo, el dinero y la tasa, y automáticamente te ayuda a determinar el monto que representa en este periodo.

En la tabla, la suma nominal de 19 años es 9,118 mil soles de monto previo y con la tasa de interés es 22,599 soles que es lo que le correspondería al que ha aportado los 19 años con referencia de Sueldo Mínimo Vital. Pero si yo he ganado más, sale más.

ATENCIÓN A ESTE CUADRO

El siguiente cuadro es un cuadro interpretativo aproximado de la devolución del Fonavi tomando como referencia la inflación, el sueldo mínimo vital (SMV) y los descuentos hechos solo al trabajador por ley, dando como resultado que un trabajador con el SMV por los 19 años aportados al Fonavi tendría una devolución aproximadamente del orden de 44 280 soles actuales a julio del 2023. SOLO HASTA ESA FECHA.

Esto fue el resultado de un análisis actuarial, económico y financiero hecho por Carlos Angel Parra Morla, administrador de empresas con post grado en ESAN folio 79 (1984) y administrador bancario Instituto Superior de Estudios Bancarios (1980), analista económico y financiero del Banco de la Nación y MEF (1982 a 1985) que trabajó en la Cámara de Diputados (1984) y asesor del Congreso (2011).

+Especialista en jubilación y estudios actuarios asesoresdejubilacionperu@gmail.com telf. 914602654. Jr. Ayacucho 830 dpto.3 Magdalena Lima.

