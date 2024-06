Los felinos están siendo exterminados por un asesino serial de animales, en el distrito de Jumeirah en Dubái

Los residentes del barrio de Jumeirah en Dubái han expresado sus preocupaciones en la zona residencial sobre la seguridad debido a que gatos callejeros aparecieran muertos y todo parecía indicar que era a causa de un severo envenenamiento.

El lunes pasado, activistas de defensa de los animales declararon al diario Gulf news, que cuatro gatos habían muerto sólo en el tramo de Jumeirah 3 y alegaron que sus muertes eran obra de un “asesino en serie” que anda por la zona y que claramente tiene un problema con la existencia de estos animales. Los vecinos han reunido información con el fin de atrapar al sospechoso y denunciarlo ante las autoridades ya que aproximadamente 10 gatos han tenido un destino similar en las últimas semanas y 12 aves fueron encontradas muertas en el barrio, los residentes no sólo temen por la vida de los animales, sino también por la de sus hijos que fácilmente podrían entrar en contacto con alimentos tóxicos, o incluso los animales minutos antes de que la sustancia haga efecto.

Lea también:

Una mujer junto con su marido y un amigo llevaron a tres gatos envenenados al veterinario este lunes, donde la mujer declaró que, “si esto no se detiene, mi temor es que un niño pueda caer enfermo debido al envenenamiento. Hay muchos menores que andan en bicicleta y juegan en la zona. ¿Qué pasa si uno de ellos toca accidentalmente el alimento envenenado o un gato o un pájaro infectado? “. La mujer recordó el estado deplorable de los gatos después de ingerir comida envenenada. “Estaban temblando y con terribles espasmos. Tuvieron una muerte lenta después de un par de horas”.

El veterinario local que trató a uno de los gatos que sobrevivió dijo que el felino podría haber sido envenenado por productos químicos altamente tóxicos como los organofosforados (OP), estricnina o carbamato.

Esta no es la primera vez que casos de envenenamiento masivo de mascotas han salido a la luz en la ciudad. Un presunto brote por envenenamiento de perros planteó preocupaciones similares entre los dueños de mascotas en New Dubai hace un tiempo. El veterinario, Soheyl Simaei de un centro en Dubai Investment Park, reveló que “la forma más común de intoxicación entre los animales domésticos y perros callejeros es el pesticida”. Añadió que los gatos callejeros son particularmente vulnerables a la intoxicación alimentaria, ya que deambulan por las comunidades y comen lo que se les presente, al no contar con un hogar y una persona encargada de ellos que sustente su alimentación, pero no por el hecho de que son callejeros van a ser cruelmente asesinados. Ellos no interfieren en la vida de las personas, simplemente andan por ahí buscando subsistir. Las autoridades ya están recopilando la información brindada por los residentes, y esperan atrapar pronto al asesino de gatos.