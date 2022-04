Entérate cómo acabar con las deudas y para de sufrir

Deudas. Si te sientes angustiado (a), aquí te decimos todo para salir de este problema

Deja de aumentar tu deuda:

Si tienes alguna tarjeta de crédito al límite, córtala por la mitad. Si tienes más de una tarjeta de crédito restante, córtalas. Una vez que termines, solo te quedará una tarjeta de crédito.

También corta toda tarjeta “conveniente”, como las del combustible, las de los centros comerciales, etc. Utilizarás esa única tarjeta de crédito para comprar solo “cosas de emergencia” y las que sepas que podrás saldar en poco tiempo hasta que puedas controlar por completo tus gastos.

Registra tus gastos:

La idea de anotar cuánto gastas es un concepto que la mayoría encuentra molesto en el mejor de los casos e inútil en el peor. Sin embargo, esto es en realidad la clave para salir de las deudas. Estás endeudado porque gastaste dinero que no tenías.

Si eres como la mayoría de las personas, tu deuda no proviene de solo realizar una gran compra, sino de gastos menores acumulados con el tiempo. Evitar más deudas empieza con saber en qué gastas tu dinero. Todos los días de un mes (por lo menos), anota cada centavo que gastes, por pequeño que sea.

Clasifica tus gastos:

Clasifica tus gastos mensuales en grupos razonables de “imprescindible”, “prescindible” y “deseable”. Las cosas “imprescindibles” son aquellas que causarán daños si no las compras: comida, alquiler, medicinas, comida para animales, etc.

Las cosas “prescindibles” son aquellas que necesitas, pero puedes prescindir de ellas por un tiempo: ropa nueva para el trabajo, membresía del gimnasio, etc. Las cosas “deseables” son aquellas que no necesitas, pero mejoran tu vida: suscripciones a revistas, periódicos, televisión por cable, salir a tomar un café con tus amigos cada semana, mensajería instantánea en tu teléfono, etc.

Al hacerlo, tendrás una mejor idea de en qué gastas tu dinero y descifrarás en qué necesitas reducir tus gastos. No tienes que eliminar todas las cosas “prescindibles” y “deseables”, pero échales un vistazo primero. Uno de tus gastos saldará tu deuda. Siempre tendrás que pagar más del monto mínimo requerido; en caso contrario, te tomará mucho tiempo eliminar tu deuda.

Por ejemplo, una tarjeta de crédito solo con un saldo de $1.000 y 19% de interés te tomará unos 5 años saldar si pagas un monto mínimo de $26. Al pagar este monto mínimo, gastarás $1.556,4 con un total de interés pagado de $556,4. Realizar solo el pago mínimo equivaldrá a dar 55% más de lo que realmente pediste prestado.

Elabora un presupuesto basado en el registro de tus gastos:

Anota el monto gastado el mes pasado en cada categoría de gastos para presupuestar los gastos del mes siguiente. No te impacientes si sientes que el monto es excesivo. Por el momento, solo escríbelo. Si gastaste $250 en ropa el mes pasado, escríbelo. Si gastaste $200 en combustible para tu automóvil el mes pasado, también anótalo.

Usa únicamente dinero en efectivo:

Si estás en aprietos por la manera que usas tu tarjeta de crédito, asígnate un monto determinado para gastar al mes, por ejemplo, en las compras del supermercado. Lleva $50 contigo al supermercado (si ese es tu monto presupuestado) y solo gasta esa cifra. No podrás gastar más porque efectivamente no tendrás más.

Estima el monto adeudado, a quién le debes y en qué condiciones:

A menudo, la deuda puede ser agobiante porque no tienes realmente una idea clara de cuán endeudado estás. Reúne tus facturas y elabora una hoja de cálculo o lista simple de todas las deudas que tengas. Anota todos los datos pertinentes, incluso el nombre del acreedor, saldo total, pago mínimo mensual y tu tasa de interés.

