¿En qué consiste el proyecto de ley del bastón verde?

El bastón de color verde se utiliza como una herramienta que brinda dirección y apoyo a individuos con discapacidad visual parcial, aquellos que no tienen una ceguera total y, por lo tanto, no pueden utilizar los bastones de color blanco para orientarse al caminar por las calles

Las personas con discapacidad visual moderada corren el riesgo de sufrir agresiones físicas o verbales, ya que su dificultad para evitar colisiones con otras personas en las calles a menudo se malinterpreta como “torpeza”. Sin embargo, la falta de conocimiento ha llevado a que las políticas públicas de inclusión no consideren adecuadamente a los numerosos menores y adultos que padecen esta condición. bastón verde

En el Congreso, está pendiente la segunda votación para respaldar la propuesta legislativa que promueve el uso del bastón verde. Esta iniciativa se encuentra en el dictamen del Proyecto de Ley 3207, presentado por la congresista Susel Paredes Pique (CD-JP), con el objetivo de aumentar la visibilidad y el apoyo a las personas con baja visión.

Hace una semana, el proyecto obtuvo 77 votos a favor, 26 en contra y 11 abstenciones. Uno de los grupos que votó en contra fue el de los congresistas de Fuerza Popular, argumentando que esto los “estigmatiza” y cuestionando la elección del color verde con la pregunta: “¿Por qué verde?”.

Estos votos en contra impidieron que el proyecto de ley avanzara a la segunda votación, lo que significa que el dictamen debe volver a ser discutido en el Pleno.

Pacho Cantt, un activista con ceguera total, insta al Congreso a aprobar esta nueva ley en beneficio de las personas con baja visión.

“Quiero invocarlos a que en esta segunda votación aprueben la ley del bastón verde. Hace 18 años yo perdí la visión, pero antes de quedarme ciego fui víctima de problemas de baja visión, esos se presentan de mil maneras, como problemas de visión nocturna o campo periférico, por ejemplo. Es muy dificil para una persona de baja visión caminar por la calle porque se tropieza con todo lo que hay y lo que no hay. Y eso genera que te insulten de tarado, imbécil o te agredan físicamente como me pasó a mí. Sin embargo, qué irónico que después agarre mi reloj y revise la hora porque cuando enfocas la mirada todavía puedes ver porque baja vision no es ceguera total”, explicó Cantt.

La legisladora Kira Alcarraz Agüero (PP), presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, manifestó que el dictamen permite reivindicar el derecho a vivir dignamente, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú.

“En nuestro país, de acuerdo al último censo a nivel nacional, se concluyó que el 10.4 % del total de peruanos, es decir, 3 millones 51 mil 612 personas, presentan algún tipo de discapacidad. Siendo la limitación visual la de mayor incidencia, con un 48.3 %”, expresó Alcarraz Agüero.

Según Alcarraz, esta innovadora herramienta cumple el propósito de proporcionar información adicional sobre la ubicación y la superficie en la que se encuentra el usuario, mejorando su sensación de bienestar y autonomía. El bastón verde desempeña un papel importante en la protección, la comunicación y la identificación del individuo.

Sin embargo, en la primera votación, la iniciativa no logró la aprobación debido a que no alcanzó la mayoría calificada requerida, que equivale a tres quintos del número total de congresistas.

Es relevante destacar que el bastón verde está destinado a personas con baja visión, es decir, aquellas con una agudeza visual inferior a 0.3 en el ojo con mejor visión (siendo 1 la máxima agudeza visual posible) o un campo visual inferior a 200 grados (considerando aproximadamente 180° como el campo visual máximo).