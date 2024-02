Magaly Medina acusa de discriminación a Hablando Huevadas

Magaly Medina contestó a Jorge Luna por cuestionar la cobertura mediática del caso de Christian Domínguez

Magaly Medina concluyó su apoyo al programa Hablando Huevadas después de las críticas de Jorge Luna sobre la cobertura del caso de Christian Domínguez. Medina mencionó que en dicho programa se han realizado burlas y comentarios despectivos hacia personas LGBTQ+, discapacitadas y de diferentes etnias.

“Acá yo no hablo, ni le tomo el pelo a anónimos como ellos. En su programa Hablando Huevadas ellos se burlan y humillan a gente discapacitada, lo han hecho con gente LGTB, se burlan del color de piel, se burlan de todo y los humillan publicamente”, manifestó.

En su programa, Magaly Medina transmitió los comentarios de Luna sobre la cobertura televisiva del caso de Christian Domínguez: “Que barbaridad para la televisión tan basura, que barbaridad la gente para importarle tanto la vida de dos imbeciles“.

Magaly Medina recordó que Hablando Huevadas tienen detractores. “Mucha gente los ha tildado de canal basura, de discriminativos y muchas cosas más”, recordó.

Magaly Medina recordó que rechazó ir a Hablando Huevadas

Durante este segmento de su programa, Magaly también mencionó que había sido invitada a participar en el programa de Internet, pero decidió rechazar la invitación.

“Para que me tomen el pelo, no. Que me lo tomen aquí en mi programa porque me pagan para eso; pero no voy a ir a sentarme allí para que me humillen publicamente y se burlen de mí. No gracias, ahí no voy a ir jamás”, manifestó Magaly Medina sobre la invitación de Hablando Huevadas.

