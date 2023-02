Descubre cómo ser un vendedor de éxito

Vender es una misión complicada que requiere paciencia, dinamismo y una serie de otras habilidades importantes. Las características de las que deben ser desarrolladas con el tiempo, e incluso quien no posee algunas de estas cualidades naturalmente, las puede adquirir. Ante eso, no es necesario tener miedo ni vivir solo de indicaciones para atraer nuevos clientes. El secreto es desarrollar las cualidades correctas.

Las claves básicas para que triunfes en el mundo de las ventas

RECOMENDACIONES

Nunca ignores la voz del cliente:

Lo más importante que debes de saber es lo que el cliente quiere, enfócate en ello y no en productos o servicios que no les interesan. Identificar cuáles son los obstáculos que tu cliente potencial pueda dar para trabajar en las respuestas correctas para convencerlo, recuerda, no hay malos productos, hay vendedores que no saben cómo manejar las objeciones de los clientes.

Nunca pienses que todos son tus clientes:

No pierdas tiempo en promocionar tu producto o servicio entre quienes, para empezar, no tienen siquiera la necesidad ni los recursos económicos para comprarlo.

Practica tu presentación:

Recuerda que se trata de vender productos o servicios, por medio de ideas, soluciones y resultados enfocados a superar las expectativas del cliente. Por lo tanto, debes tener un manejo perfecto del leguaje verbal y corporal.

No te alejes de tus clientes:

Crea un calendario de llamadas, correos o visitas para estar en contacto permanente con tus clientes o prospectos, recuerda que, “el vendedor que no es visto, nos es considerado al momento de la compra”.

No confíes en la improvisación:

Prepara siempre una buena presentación que dure de 30 segundos a tres minutos, más tiempo aburre al cliente y pierde interés, lo más importante es que le ofrezcas, lo que, en base a tu conocimiento, le pueda llamar la atención, recuerda que tienes que ser conciso y transmitirle a tu cliente cierta emoción para despertar su interés.

No perderás la venta:

Muchos vendedores saben cómo comunicar, pero a la hora de cerrar no saben cómo hacerlo y siguen hablando cuando el cliente está listo para el cierre, recuerda la venta se cierra durante la presentación, no es algo que haces al final.

Un problema común es que los vendedores no saben manejar temas relacionados con el precio. Una primera respuesta para esto es lograr que el cliente piense en las razones emocionales por las cuales quiere comprar, en destacar los atributos de tu producto o servicio, en lo fácil que será para el poder revenderlo o usarlo. Si aplicas esta técnica, seguro tendrás éxito.

Recuerda que, si quieres cerrar ventas como un profesional, tienes que transmitirle tu emoción y fe en lo que estas vendiendo.

Aprovecha los testimonios de tus clientes:

La mayoría de los emprendedores ignoran por completo, los testimonios de los clientes. Se trata de historias sobre cómo era la vida del consumidor antes de adquirir un producto o servicio, y cómo es ahora, o que tal le ha funcionado el revender el producto que le vendiste.

Esto te ayudará a encontrar más clientes y te dará más credibilidad. Pero tampoco pierdas de vista que te genera un compromiso para siempre cumplir con la promesa inicial que le hiciste a tu cliente.

No le falles a tus clientes:

La frase de que ¨los clientes son de la empresa y no del vendedor¨ es en la mayoría de los casos es falso, los consumidores toman la decisión final mayormente en “a quién le compran” y no en “qué compran”.

Comienza por interesarte realmente en averiguar quién es tu cliente, es decir, qué es lo que sucede en su vida, cumpleaños, aniversarios, equipo de futbol, etc. Debes interesarte en él.

Encuentra algo en común que tengas con tu cliente. Por ejemplo, si tanto tú como él tienen hijos de edades similares, le van al mismo equipo, les gustan las mismas actividades, esto puede ser un buen inicio para tener un tema de conversación para que se rompa el hielo. Existen dos reglas básicas:

A la gente le encanta hablar de sí misma, dejar que tu cliente hable y encamina la conversación a través de ciertas preguntas para obtener la información que quieres. Esto crea un vínculo con tu cliente.

Todo debes hacerlo bien. Con respeto, integridad e interés genuino hacia la otra persona, así ganarás su confianza y seguro habrá venta. Al final, si sigues estas reglas, la gente pagará más sin importar que tu producto sea más caro. Esto simplemente porque te tiene confianza. Cuando construyes una reputación basada en estos elementos, las personas te buscarán.

No olvides la importancia del servicio al cliente:

Concéntrate en proporcionar un servicio excepcional al cliente, suena sencillo, pero resulta algo difícil de lograr, si prometes un correo hoy, debe de ser hoy, no mañana, si acordaste una fecha de entrega, da el seguimiento para que se cumpla, si acordaste una cita, siempre llega 10 min antes, si algún producto salió defectuoso, repara el daño lo más rápido posible, recuerda, la confianza de tu cliente es lo que hará que te siga comprando.