Joven peruano conquista el mundo con su café

David Flores Chilcon es tercera generación de productores de café, pero el sueño que lo mueve va más allá de continuar una tradición: es transformarla.

Nació entre cafetales. Creció oyendo el murmullo de los granos secándose al sol, aprendiendo a leer el cielo para entender cuándo cosechar. David Flores Chilcon es un joven peruano de tercera generación de productores de café, pero el sueño que lo mueve va más allá de continuar una tradición: es transformarla.

Con apenas 29 años, este joven de Cutervo ha logrado lo que sus abuelos apenas podían imaginar: llevar el café de su familia —cultivado en las alturas de San Ignacio— a las tazas más exigentes del mundo. Japón, Corea, China, Canadá, Europa, Medio Oriente. Hoy su finca El Morito exporta café de especialidad a más de una decena de países, gracias a una apuesta firme por la calidad, la sostenibilidad y el amor por la tierra.

Y aunque el camino empezó con solo dos cajitas de 20 kilos, ahora despachan contenedores completos. Todo esto sin perder sus raíces: El Morito es una empresa familiar, donde hermanos, primos y tíos se unen en una sola misión.“El café me ha dado todo. Me ha unido a mi familia, me ha permitido educarme, vestir, ayudar. El café es mi vida”, confiesa David.

“Desde que tengo uso de razón, el café ha estado en mi vida. Es parte de mi sangre. Mi abuelo lo sembró, mi padre lo trabajó, y yo decidí llevarlo más lejos”, cuenta David, fundador de la finca El Morito.

Con prácticas agrícolas sostenibles, un laboratorio propio, variedades diversas y un compromiso con las futuras generaciones, El Morito no solo produce café: cultiva esperanza.