Dar clases particulares resulta una buena alternativa para personas mayores

Las clases particulares pueden ser una fuente de ingresos muy atractiva. También pueden suponer una buena excusa para compartir tu pasión y conocimientos. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ofrecer ayuda con los deberes que dar clases de apoyo escolar a domicilio. Esta actividad también es ideal para las personas mayores que ya se jubilaron, pues no significa mayor esfuerzo físico y pueden volcar toda su experiencia y conocimiento.

Tus estudios son importantes y podría significar un ingreso extra cuando ya te jubilaste

La remuneración de tus clases particulares también será distinta. Tus estudios son importantes, ya seas profesor particular de física o de matemáticas, a tiempo parcial o completo. Sin embargo, los estudios no te convierten obligatoriamente en un buen profesor particular.

Para dar clases, hay que hacer uso de la pedagogía. Especialmente en las asignaturas técnicas y en el apoyo escolar. Transmitir tus conocimientos no siempre es una tarea sencilla. Sobre todo, cuando un alumno con dificultades quiere prepararse un examen por el que se siente agobiado.

CÓMO VIVIR DE SER PROFESOR PARTICULAR

Las claves de profesor autónomo:

Gestiona tu agenda: Para ser profesor es muy importante que crees un calendario, tanto mensual como semanal. Planifica todas las clases que tienes sobre una agenda, para poder ir apuntando de qué tratará cada una, los objetivos con cada alumno y a qué hora es.

Contactos: Ten siempre una lista de contactos, con todos tus alumnos, los padres y con aquellos a los que le has dado clase. Nunca pierdas a tus antiguos alumnos, nunca sabes cuándo los vas a poder necesitar otra vez.

Organiza tus gastos: Tienes que tener calculado al milímetro los gastos que tienes en relación a tu trabajo. Intenta adjuntar los impuestos que debes pagar y cosas como el gasto en transporte o material.

Invierte: Si quieres dedicarte a ser profesor particular de forma profesional vas a tener que hacer una inversión. No intentes hacerlo a coste cero o te costará mucho más tiempo y esfuerzo. Invierte en material, en tecnología y sobre todo en anuncios en internet. Una buena inversión en marketing para promocionarte es la clave del éxito.

Promociónate: La gran diferencia entre un profesor particular a tiempo parcial y otro a tiempo completo es que el segundo dedica tiempo, esfuerzo y dinero a promocionarse. Y no solo cuando no tiene alumnos. Mantiene su presencia todo el año, así si hay algún alumno que deja de dar clases con él, al instante tiene a otro.

Calcular el precio de tu clase:

Una de las dudas más frecuentes que tienen los profesores que empiezan a dar clases es cuánto deben cobrar por las clases particulares. Para ello puedes debes tener muchas cosas en cuenta. Como qué asignatura vas a impartir, cuánto has invertido en formarte y cuánto vas a gastarte en los desplazamientos. Todo depende de lo que ofrezcan, puedes hacer un cálculo que dependa de tu servicio y de cuánto necesitas al mes para vivir de ello.

Herramientas para profesores:

Si quieres triunfar como profesor particular, es súper importante que tengas las herramientas adecuadas. Eso significa tener los materiales adecuados, pero también disponer de las herramientas exclusivas para los profesores particulares. En otras palabras, conocer todo lo que puedes hacer para conseguir nuevos alumnos a los que dar clases particulares. Básicamente, en estos tres puntos se resume:

Aula virtual: Debes conocer las últimas aplicaciones para dar clases online. Programas que te permitan compartir pantalla, subir archivos, tener la pizarra digital, etc.

Verifica tu perfil: La clave está en atraer al alumno.

Ejercicios y apuntes: Este apartado es obvio, pero muy importante. El alumno puede aportar sus apuntes de clase, sin embargo, en muchas ocasiones tendrás que tirar de tu propio material.

El espacio y tiempo de un profesor profesional:

Otra de las claves de cómo ser profesor particular es la forma de organizar el horario si pasa mucho tiempo entre desplazamientos. Algunos profesores pueden perder todo el día entre casa y casa y al final ganan mucho menos dinero del que podrían estar ganando. Una solución a este problema es subir el precio de las clases, pero esto puede espantar a algunos alumnos.

La opción más frecuente entre los profesores que tienen muchos alumnos es empezar a dar clases particulares en casa, y que sea el alumno el que se desplace. Para esto solo tienes que disponer de un buen sitio de trabajo.

Espacio: No reserves solo un rinconcito improvisado. Si vas a dedicarte profesionalmente a esto demuestra que eres un buen profesor e intenta montar un buen espacio.

Material: A parte de materiales como fichas, hojas de papel, lapiceros o lápices, intenta conseguir una pizarra o cuidar cosas como las sillas o la mesa de estudio.

Decoración y orden: Aunque pueda parecer una tontería, si vas a recibir a muchos alumnos en tu casa, es importante que aparente ser tu casa lo menos posible. Así al alumno le costará menos concentrarse y entrar en el ambiente. También puedes inspirar mucha más profesionalidad. Es obvio que la limpieza y el orden tiene que ser prioritario.

Distribución: Si tienes el sitio necesario siempre se recomienda que el alumno y el profesor tengas espacios separados. Es muy común que los profesores particulares compartan escritorio, pero esto es una forma un poco más informal de hacerlo. Si quieres pasar a un nivel superior, intenta que cada uno tenga su mesa.

Red de profesores:

Uno de los mitos más frecuentes de trabajar de freelance es que es uno lo hace sin ayuda de nadie. Esto no es del todo cierto, cualquier autónomo que trabaja por libre suele tener compañeros que se ayudan entre sí, aunque cada uno luego tenga su trabajo independiente.

Con los profesores pasa lo mismo. Si intentar ser profesor particular sin conocer a otros profesores probablemente lo tengas el doble de difícil. Lo más común es que conozcas a profesores que trabajan por tu zona.

Entre ellos se van ayudando, se van pasando alumnos y se enriquecen los unos a otros. Aunque quizás lo más complicado de todo esto sea conocerlos y llevarte bien con ellos, para esto existen herramientas.

