Hábitos que te impiden ser productivo

A veces se hace cuesta arriba afrontar una jornada laboral con cientos de tareas para realizar. Parece que no tenemos horas suficientes y que nunca acabaremos la montaña de responsabilidades que nos espera en el escritorio a primera hora de la mañana. Pero lo cierto es que con un poco de organización en tu día a día puedes ser más productivo de lo que crees.

Pensamientos que no te dejan ser una persona exitosa

Para sacar el máximo partido a tu productividad, lo primero que debes hacer es identificar esos vicios o malos hábitos que te impiden rendir al completo en tu día a día.

ALGUNOS MALOS HÁBITOS

El famoso “solo cinco minutos más”:

Hablando a nivel biológico, cuando nosotros dormimos, nuestro sistema libera hormonas que facilitan el sueño. Esta estimulación está ligada con los niveles de luminosidad que hay en el entorno. Cuando despertamos ocurre el mismo efecto, pero en viceversa.

Si nosotros seguimos forzando el sueño, detenemos el proceso y eso no es bueno. Sé realista, en 5 minutos no vas a descansar. Por lo cual, es mejor mentalizarse para afrontar el día de la mejor forma.

El perfeccionismo:

Buscar el perfeccionismo es otro de los malos hábitos que te llevará a un estado de “parálisis por análisis”. Esto produce un bloqueo mental que no te deja hacer nada. También crea miedo por saber que nuestras ideas no son perfectas y lo que producimos podría no ser bueno. Para no caer en esto, actúa siempre sabiendo que en el camino puedes ir mejorando las cosas. Las ideas necesitan tiempo y trabajo para desarrollarse.

Responder a correos electrónicos apenas llegan, sin priorizar:

Las personas productivas no permiten que su correo electrónico sea una constante interrupción. Además de revisar su correo electrónico en un horario definido, ellas aprovechan las características que dan prioridad a los mensajes por remitente. Establecen alertas para sus proveedores más importantes y sus mejores clientes.

Leer también:

Perder demasiado tiempo en reuniones:

En esta parte dice presente la famosa “reunionitis”, uno de los malos hábitos que se practican en las organizaciones. Esta es la enfermedad que sufren la mayoría de las empresas burocráticas. Donde todo es una reunión y al final les quitan empoderamiento a sus trabajadores.

Por favor, si eres emprendedor o empresario no caigas en estas pésimas prácticas. Las reuniones acaban con el tiempo productivo de tu equipo. Por esa razón las personas productivas evitan las reuniones al máximo y más aún, cuando ven que no tiene sentido hacerlas. Entonces, debes tener los buenos hábitos de organizar la reunión con un tiempo límite establecido y con los puntos a trabajar.

El trabajo primero, el descanso segundo:

Muchas veces hemos visto esto, y el mejor caso para reflejarlo es la escuela donde millones de estudiantes prácticamente no duermen para forzar un aprendizaje repetitivo en última instancia. Si quieres ser productivo, la clave reside en una buena noche de descanso. Te ayudará a pensar con claridad y brindar respuesta de forma inteligente.

Sentarte en una mala postura:

Sentarte en una mala postura. Además de generar contracturas y dolores de espalda, este mal hábito podría ocasionar mal humor y, por supuesto, ansiedad. Si trabajamos incómodas, vamos a querer salir de donde estemos lo antes posible. Corrigiendo nuestra postura cuidaremos nuestra salud y realizaremos las tareas con más gusto.

Posponer las tareas difíciles:

La mañana es la mejor hora para hace cualquier tarea que te implica un esfuerzo físico o mental. Este es el momento donde estas más enérgico y tienes toda la creatividad a tu disposición. Entonces, cuando pospones tareas difíciles para otras horas diferente a la mañana, las estas dejando para el peor momento.

Por miedo a enfrentarlas en la mañana, las estás llevando a la hora que estás más cansado por el trajín del día. Más que malos hábitos, tienes que dejar de procrastinar para que no se convierta en un vicio para tu vida. Aprovecha tu máxima energía del día para que hagas muy bien esas tareas difíciles.

Leer también:

Mantener el teléfono al lado de la cama:

La hormona que se encarga de la regulación del sueño es la melatonina. Si nosotros nos exponemos a la luminosidad que desprenden estos dispositivos la hormona se deja de producir, ya que nuestro cerebro recibe la indicación de mantenerse activo. A la larga, esto puede ser perjudicial a la salud, ya que afecta nuestro ciclo de sueño.

No desayunar:

Mente y cuerpo son lo mismo, si uno no está bien afecta al otro. Así como el sueño repara la mente, el cuerpo necesita nutrientes para subsistir. Por eso, la frase de, “el desayuno es la comida más importante del día”, tiene todo el sentido del mundo. Uno de los perores hábitos es saltarse el desayuno.

Estar pegado al internet:

Admitámoslo, la internet tiene sus ventajas, si sabes usarlas claro, el problema reside cuando la parte negativa te consume. Si pasas demasiado tiempo en internet o redes sociales, estarás perdiendo valioso tiempo que podría ser empleado en otras formas, tal vez en el negocio que te sacará de tus problemas.

Hacer varias actividades a la vez:

La multitarea es una verdadera asesina de la productividad en el trabajo. Muchos expertos han confirmado que hacer una sola cosa a la vez es más productivo que intentar hacer varias. Cuando intentas hacer dos o más cosas a la vez, pierdes capacidad para realizar ambas tareas con éxito. Así no podrás desempeñarte bien en tus actividades productivas.