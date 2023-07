Conozca los secretos de los grandes empresarios

Si se trata de hacer una lista larga sobre los consejos para ser exitoso, esta sería una infinita, considerando algunos que suelen recomendar diversos multimillonarios y empresarios alrededor del mundo. Hay quienes han seguido caminos muy similares, otros tienen experiencias distintas, y hay otros que siguen ciertos elementos que podrían ser esenciales para hacer crecer cualquier negocio.

Resiliencia y perseverancia son el motor de aquellos que conquistaron el éxito

Resiliencia y perseverancia:

La resiliencia y la perseverancia son rasgos importantes en casi todos los aspectos de la vida, en el caso de la trayectoria profesional son esenciales para tener éxito. Los empresarios exitosos saben que el éxito no es un camino fácil, y están dispuestos a enfrentar los desafíos y obstáculos que se les presentan en el camino.

La resiliencia y la perseverancia les permiten superar los fracasos y las adversidades, y seguir adelante con su visión y objetivos. El éxito requiere tiempo y esfuerzo, y los grandes empresarios están dispuestos a trabajar duro y persistir incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

Un constante deseo de aprender:

No importa cuánto sientas que puedes saber sobre liderazgo, negocios o cualquier otra cosa, el mundo siempre está cambiando, y siempre hay nuevas investigaciones e ideas. Para mantenerte por delante, tienes que alimentar constantemente tu mente. Comunícate con mentores, solicita ayuda, lee libros, escucha podcasts y mantente siempre listo para poner en acción lo que aprendes, incluso si va en contra de algo que pensaste que estabas haciendo bien

Adaptarse al cambio:

Debes aprender que no son los empresarios más inteligentes los que sobreviven, tampoco son los que tienen más dinero, fama o incluso los mejores equipos. Los empresarios que lo hacen son los que pueden adaptarse a los cambios más inesperados, difíciles y aparentemente imposibles que ocurren todos los días.

Saber cómo seguir adelante cuando estamos en un mundo impredecible, y trabajar con otros humanos que pueden cambiar en un instante según las circunstancias de sus vidas es la mejor habilidad que pueden tener. Si sabes cómo cambiar en un instante y ajustar tus servicios, tu forma de pensar y tu equipo para mantenerte al día con la tecnología, el mercado y más, siempre tendrás éxito.

Toma de decisiones:

Otro rasgo de los empresarios exitosos es la capacidad de tomar decisiones efectivas. Los empresarios exitosos no temen tomar decisiones importantes y arriesgadas, pero siempre se basan en la información y el análisis. Además, los grandes empresarios no tienen miedo de tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa enfrentar críticas y controversias. Tener la capacidad de tomar decisiones difíciles y efectivas es esencial para el éxito empresarial.

Networking:

El networking y las relaciones sociales son fundamentales para el éxito empresarial. Los grandes empresarios saben que las relaciones con otros empresarios pueden ayudarles a construir una base sólida de clientes, socios y colaboradores. La sociabilidad y las dotes comunicativas son una habilidad natural pero que se puede trabajar y pulir. Es importante ser un buen comunicador y buscar siempre nuevos contactos con los que expandir tu red de influencia.

Escogen la gente con la que se relacionan:

Si crees que algunos de tus empleados son insoportables, o que el agente de tu cuenta de banco no te considera, o que hay clientes que son difíciles, proveedores que no cumplen, y tus socios no se involucran en el negocio.

Los empresarios exitosos reconocen que para salir adelante se requiere de un buen equipo de trabajo, ven la necesidad de tener los mejores trabajadores, proveedores y clientes, y los mejores socios. Es más, ven a las sociedades (tener socios) como una oportunidad de apalancar el negocio y hacerlo crecer; reconocen que es más importante a quién conoces que el conocimiento en sí, y por ende tratan de relacionarse solo con gente optimista y exitosa. Ellos creen el famoso dicho, “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Visión clara y objetivos definidos para lograr el éxito empresarial:

Uno de los secretos del éxito empresarial es tener una visión clara de lo que se quiere lograr y objetivos bien definidos. Los empresarios exitosos tienen una visión clara de su empresa y trabajan constantemente para alcanzar sus objetivos. Es importante que los objetivos sean SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Esto ayuda a mantener el enfoque y la motivación en el camino hacia el éxito.

Saben comunicarse:

Los empresarios exitosos saben cómo comunicar sus ideas de tal manera que su equipo de trabajo entienda y haga las tareas porque ellos quieren hacerlas, no sólo porque el empresario les haya solicitado que las hagan. Muchos empresarios exitosos se comunican usando ejemplos, dibujos, metáforas, pequeñas historias o parábolas que hacen que el mensaje sea mejor recibido.

En cierto sentido, estos empresarios son maestros que disfrutan de enseñar y no asumen que todas las personas a su alrededor entienden y comprenden como ellos. A pesar de que hay muchos casos de empresarios muy tímidos, su capacidad de escuchar los hacen mejores comunicadores.

