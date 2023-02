Cómo ser un emprendedor después de los 60 años

Llega a la jubilación no significa solamente entrar a la etapa en la que todo se acaba y lo único que nos toca es descansar; pues ahora que se tiene todo el tiempo libre, vale la pena invertirlo en proyectos que siempre has querido cumplir; o bien a los sueños que siempre has querido ver cumplidos, como el convertirte en un emprendedor; dueño de su propio negocio.

Para lanzarte en el negocio no hay edad, solo necesitas atreverte

RAZONES PARA EMPRENDER

Ya conoces el fracaso:

Uno de los principales motivos por los que un emprendedor decide tirar la toalla es no saber hacer frente al fracaso. Seguramente tú te has enfrentado a esto una gran cantidad de veces. Sabes cómo superar los tropiezos, pero sobre todo cómo seguir adelante. Estás seguro de que después de un fracaso lo que sigue es el éxito. Si te caes una y mil veces, te ocuparás para salir la situación sabiendo que es parte del aprendizaje. Porque ya lo has hecho.

El negocio está en tu experiencia:

Si toda tu vida has trabajado como empleado, probablemente no cuentas con mucha experiencia en los negocios. Pero no te olvides que cuentas con la experiencia de años de trabajo. Conoces los sistemas empresariales, el sector y tienes contactos de toda la vida. Este conocimiento es capitalizable y puede convertirse en un modelo de negocio.

El miedo no te detiene:

Poca experiencia y corta edad, son las causantes naturales de que muchos emprendedores jóvenes estén llenos de dudas y de temor. Tú has pasado por varias situaciones en tu vida que, aunque hayas tenido miedo, has sabido combatirlo para que no te detenga. Tienes otra perspectiva de la vida, muy lejos está el joven que daba sus primeros pasos en el mundo laboral.

En su lugar está el adulto mayor de 60 que está seguro de su camino. Sabes hacia dónde quieres ir y estás seguro de que vas a llegar. Lucharás por conseguir tus metas, porque el miedo, aunque puedes sentirlo, dejó de retener tus acciones hace mucho tiempo.

Sabes lo que es el trabajo duro:

Sabes que el tiempo es lo más valioso que tienes y te enfocas en aprovecharlo. Tienes más claras tus prioridades personales y del negocio. Has trabajado la mayor parte de tu vida, y has experimentado altas y bajas. Estás consiente que la vida laboral como la personal no son una línea recta y has trabajado duro en las buenas y en las malas.

Sabes que las cosas se logran con esfuerzo, tenacidad y perseverancia. Has aprendido que en la vida nada es gratis, que si quieres algo de está tienes que luchar por ello. Estos son los valores fundamentales de un emprendedor, de cualquier edad. Esta experiencia tú ya la tienes, la has vivido, aprendido de ella y gozado el triunfo de tus acciones.

Te conoces a ti mismo:

Esta es la razón más importante. Sabes quién eres. Posiblemente en tu vida profesional has tenido más de un trabajo. Conoces tus talentos, has desarrollado tus habilidades y aprendido muchas cosas en el camino. Sabes lo que puedes hacer y cómo sacar el mejor partido de ti mismo.

El autoconocimiento es uno de los aspectos más importantes a la hora de emprender. Al tener un conocimiento avanzado de tus fortalezas y debilidades, llevas una ventaja de estructura emocional para el emprendimiento que a muchos jóvenes puede llevar más tiempo conseguirla.

ALGUNAS IDEAS DE NEGOCIOS

Jardinería, diseño de interiores y disciplinas relacionadas con el hogar:

Si has dedicado buena parte de tu vida a tu hogar, qué mejor que sacar provecho de esto. Es probable que tengas buenas ideas en el ámbito del diseño de interiores, de la jardinería, del cultivo de hortalizas, etc. Incluso, hay negocios exitosos de organización del hogar, donde las personas reciben asesoría acerca de cómo acomodar sus cosas en el clóset o en la alacena, por ejemplo.

Aunque puedes ofrecer tus servicios en persona, también puedes hacer tu marca personal como consultora o consultor en estos temas, la cual promuevas desde tu sitio web y redes sociales.

Servicios de catering:

Si disfrutas cocinar, un servicio de catering será ideal. No solo ofrezcas banquetes familiares, sino a empresas. Como ya hemos dicho antes, si lo mueves por internet, puedes tener más oportunidades de negocio al darte a conocer con una cantidad de gente mayor.

Consultorías:

Si tienes experiencia profesional, puedes dar consultorías sobre la rama donde te desarrollaste. Tu asesoría será muy valiosa para pequeñas empresas, profesionistas independientes e incluso para empresas más grandes que están en búsqueda de una guía certera y experimentada. Aquí, la clave está en que generes una marca personal (donde tú seas el centro de atención) y te promociones vía web para que la gente correcta te encuentre.

Ventas online de productos artesanales:

Puedes vender tu arte, como pinturas y esculturas, o artesanías, como pulseras o decoraciones, en una tienda en línea. La ventaja de vender por internet es que tendrás muchos más clientes potenciales que los que tiene un negocio físico, además de que no tendrás que rentar un local, sino que podrás realizar todas las operaciones del negocio desde casa.

Servicios de transporte:

Si cuentas con un auto o camioneta, puedes ofrecer servicios de transporte, ya sea por tu cuenta entre tus vecinos, por ejemplo, o por medio de las aplicaciones que todo mundo conoce. Ten en cuenta la regulación de transporte en tu región para que estés en regla. Considera hacer servicios más largos, entre ciudad y ciudad, que son poco comunes en las apps como Uber o Cabify.

