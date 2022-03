¿Cómo saber si alguien quiere algo serio contigo?

Mientras unos buscan algo serio, otros buscan solo algo esporádico. No es que uno esté bien y el otro mal, pero sería bueno saber las intenciones de esa persona desde el principio. Nuestro lenguaje corporal y las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras.

Si te evita o nunca te llama, simplemente huye

Eres su prioridad:

En línea con la primera señal de que quiere algo serio contigo, le gustas tanto que esta persona te hará su prioridad. A menos que sea algo verdaderamente circunstancial e inamovible, si tiene que decidirse entre quedar contigo o verse con sus amigos, te elegirá a ti y esto es una muestra grande y bastante clara del interés que tiene por ti.

Muestra mayor dedicación:

Tanto si están saliendo, como si ya tienen una relación, pero aún no formalizan, tu pareja comienza a dedicarte más tiempo y espacio, los mensajes pasan a ser llamadas largas, las visitas son más regulares y las salidas comienzan a ser más diversas. pero, sobre todo, comienza a preocuparse por tu día a día, lo que te molesta o las cosas que pueden hacerte feliz y trata de emularlas para ti.

Está siempre en contacto:

Otra de las señales de que quiere una relación más formal contigo es que está siempre en contacto. Te escribe mensajes durante el día o por lo menos todos los días. Esto solo quiere decir que está pensando en ti y que no puede contener las ganas de hablarte y saber de ti. Así que, si esa persona intenta ponerse en contacto contigo todo el tiempo, entonces seguramente es porque quiere algo más que pasarlo bien.

Existe mayor comunicación:

Tiende a suceder al principio de las relaciones que no existe un buen canal de comunicación entre la pareja. Bien sea porque tienen miedo de molestar al otro, porque cree que lo que tienen que decir no es importante o porque cree que no podrá expresarse bien.

Por lo que las primeras conversaciones son banales y superficiales, pero luego se transforman en charlas sobre el espacio personal, confesiones sobre los temores y pequeños detalles que son importantes para el otro y que quieren compartir.

Vuelve la relación más pública:

Pasa en muchas parejas, en especial antes de establecer una relación y mostrarla al público, que las personas prefieren mantener sus salidas en secreto o no demostrar afecto frente a otras personas. Lo cual es normal que pueda generar dudas y hasta sentimientos de tristeza, ya que uno de los involucrados puede creer que sus sentimientos no son correspondidos.

Pero, puede que tu amor comience a manifestar sus sentimientos de forma más pública a través de gestos, como agarrarte de la mano, darte más abrazos, sentarte a tu lado, tomar la iniciativa al escribirte, etc. Hasta que llega un momento en que admite ante los demás sobre sus intenciones contigo o la naturaleza de su relación.

Quiere conocer tu círculo social:

De la misma manera, que se preocupe y quiera conocer a tu circulo social solo demuestra que quiere formar parte de tu vida. Como tus amigos son importantes para ti, esa persona también quiere empezar a entablar una buena relación con ellos, por lo que esto es otra señal de que quiere formalizar vuestra relación.

Es posible que la persona que te gusta te diga directamente que se los presentes, como también lo es que diga que sí sin vacilar cuando le pidas que te acompañe a un evento de tus amigos.

Habla contigo al respecto­:

Es muy probable que no te diga de forma directa sobre sus intenciones de avanzar en la relación o formalizarla, pero puede comenzar a hacerte preguntas al respecto. Sobre tus opiniones sobre el compromiso, lo que esperas en tu pareja o cómo es para ti una relación más seria y estable.

Es muy importante que siempre hables con honestidad, de esa forma la otra persona podrá tener en claro tu postura y así sabrás si tu relación tiene futuro o solo es algo pasajero.

Se interesa por tu bienestar:

Si esa persona que te gusta también muestra interés por tu bienestar, entonces es una señal más de que quiere algo serio contigo. Es decir, te pregunta cómo estás; si has tenido un mal día, dice o hace algo al respecto para mejorar tu ánimo; o si te has puesto enferma, tiene algún detalle contigo respecto a tu recuperación.

Se interesa más en el futuro:

De nuevo, puede que no lo exprese o se detenga a hablar contigo de sus planes a futuro contigo, pero puede iniciar charlas sobre cómo le gustaría que fuera su relación en algunos años, lo que espera conseguir, su postura ante el compromiso y sobre todo buscará saber tu opinión al respecto.

Se interesa más en tus cosas:

No sólo muestra un interés en tu aspecto más alegre y atractivo superficial. Sino que comienza a mostrar especial atención en los problemas de tu cotidianidad y en cómo te puede ayudar a resolverlo, así como en tus defectos o en tu desempeño en el resto de las áreas de tu vida, como tu profesionalidad, los sueños que quieres perseguir, las cosas que te hacen feliz, etc.