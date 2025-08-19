Capturan a brazo armado de ‘El Monstruo’

La Policía Nacional atrapó a Juan Carlos Aguirre Puma (39), alias ‘Chiki’, considerado pieza clave en la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’. Durante el operativo se le incautó un arsenal de armas, municiones y explosivos que habrían sido usados en ataques extorsivos.

La intervención se realizó la madrugada de ayer lunes en una vivienda ubicada en la avenida Metropolitana, en Carabayllo. El inmueble, de tres pisos, había sido alquilado semanas atrás por una mujer ligada también a la red delictiva.

Dentro del lugar, los agentes hallaron ocho pistolas, municiones de corto y largo alcance, caserinas, tambores con capacidad para más de 30 balas, los cuales están prohibidos en el Perú, cascos de motociclista, droga y explosivos. La Policía sospecha que ‘Chiki’ participó en el asesinato de un vigilante en el mercado Valle Chillón y en otro crimen cometido en una vivienda de Carabayllo. Incluso, se presume que planeaba atentar contra la vida de otro agente de seguridad de un centro de abastos del distrito.